Катастрофічне падіння народжуваності: як зміниться чисельність населення в Україні після війни

Наступний 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності в Україні.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Елла Лібанова, повідомляє "Укрінформ".

На її думку, втрати населення через війну та пов’язані з нею міграційні процеси є катастрофічними. Демографиня вважає, що до 2030-го населення України може скоротитися до 35 мільйонів.

"Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги", – пояснила вона.

Експертка вважає, що 2023-й буде роком катастрофічного падіння показника народжуваності.

"Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8", – каже Лібанова.

Також вона звертає увагу на іншу проблему – еміграцію. Демографиня попереджає, що чим довше українці перебуватимуть за кордоном, тим краще вони адаптуються, а тому намагатимуться залишитися там назавжди.

"Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде зруйновано нашу інфраструктуру – як виробничу, так і соціальну, передовсім житлову. Якщо у людей зруйноване житло і якщо в них немає роботи, їм не буде куди і для чого повертатися", – підсумувала Лібанова.

Раніше Елла Лібанова заперечила думку деяких експертів, що в Україні буде повоєнний бебі-бум. Також вона попереджала, що за найгіршого сценарію з України можуть виїхати ще до 5 млн громадян.

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