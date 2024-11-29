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Катастрофічного сценарію вдається уникнути: Міненерго розповіли про стан енергосистеми в країні

Катастрофічного сценарію вдається уникнути: Міненерго розповіли про стан енергосистеми в країні

Світло в Україні / Фото: pixabay.com

Росіяни намагаються позбавити Україну атомної генерації, свідомо атакуючи важливі для функціонування підстанції.

Енергетикам вдалося зберегти цілісність енергосистеми та забезпечити її стабільну роботу. Тому  катастрофічного сценарію в енергосистемі України після масованих обстрілів Росії немає.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

"Оперативно було вжито заходів для локалізації наслідків після 11 масованого обстрілу. Від аварійних відключень перейшли до графіків погодинних відключень, які застосовуються для збалансування енергосистеми", – зазначив Колісник.

Він додав, що енергетики разом з фахівцями ДСНС максимально швидко починають відновлювальні роботи, щоб якомога швидше повертати енергопостачання споживачам.

Нагадаємо, Україна буде обмежена у генерувальних потужностях щонайменше на три-чотири роки, вважають експерти.

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