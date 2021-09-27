Катався на мотоциклі біля гори: у Карпатах зник 17-річний хлопець

Катався на мотоциклі біля гори: у Карпатах зник 17-річний хлопець

Пошуки хлопця тривають.

У лісі біля гори Драгобрат, що у Рахівському районі Закарпатської області, у понеділок, 27 вересня зник 17-річний хлопець, який поїхав кататись на мотоциклі.

Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області.

Повідомлення про зникнення молодика до Служби порятунку надійшло о 2:04. Відомо, що 17-річний житель с. Терново Нересницької ТГ Тячівського району зник під час катання на мотоциклі.

"Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено гірське пошуково-рятувальне відділення селища Усть-Чорна у складі 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки", - йдеться у повідомленні.

Пошуки хлопця тривають.

Нагадаємо, 24 вересня на одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг з дрібним дощем.

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