Катався у борг: у Херсонській області таксист жорстоко покарав клієнта

Катався у борг: у Херсонській області таксист жорстоко покарав клієнта

Водій вимагав віддати борг.

У м. Нова Каховка до місцевого підрозділу поліції зателефонували зі служби екстреної медичної допомоги і повідомили, що з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини госпіталізований 35-річний місцевий мешканець.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження, встановлені поблизу місця події, і з’ясували, що причетним до поранення чоловіка - водій таксі.

Водій розповів оперативникам, що під час очікування клієнтів помітив на вулиці чоловіка, який до цього вже кілька разів користувався послугами автовласника в борг. Таксист наздогнав боржника та зажадав повернення оплати. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого водій вдарив боржника ножем у грудну клітину.

Зловмисника затримано. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває досудове розслідування.

Обережно, небезпечний таксист: як убезпечити свою поїздку на таксі

Нагадаємо, у Дніпрі таксист стріляв у водія "БМВ", який начебто його підрізав.

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