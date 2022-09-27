Катаються туди-сюди: в Німеччині поскаржилися на "соціальний туризм" українців

Опозиція Німеччини обурилася тим, що велика кількість українців, які зареєструвалися як біженці, перетинають кордон по кілька разів.

Фрідріх Мерц, голова найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" назвав це "соціальним туризмом".

Про це він сказав в ефірі Bild TV, повідомляє RND.

Також читайте У Польщі на мітинг проти приїзду українських біженців ніхто не прийшов

"Ми зараз спостерігаємо соціальний туризм з боку цих біженців: до Німеччини, назад в Україну, до Німеччини, назад в Україну", – сказав Мерц.

Мерц зауважив, що спочатку біженці з України мали право на допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, а з червня вони ще стали отримувати базову допомогу для безробітних. Опозиціонер також висловив побоювання через наплив росіян, які ухиляються від мобілізації і виступив "категорично проти" таких кроків.

Своїми заявами Мерц викликах хвилю обурення у німецьких політиків.

"Розмови про соціальний туризм руйнують соціальну згуртованість, яка була у нас досі, коли ми підтримували Україну та приймали біженців", — звинуватив політик СДПН та голова комітету із закордонних справ Майкл Рот.

Колишнього посла України Андрія Мельника приголомшили заяви німецького опозиціонера. "Звідки цей дешевий популізм? Звідки це марення про нібито"соціальний туризм" українських біженців?", - запитав він. За словами колишнього посла, люди мають право будь-коли відвідати свою Батьківщину.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти почали мобілізацію лікарів.

Читайте також: