Катерина Осадча показала першу емоційну зустріч української сім’ї, яка пережила окупацію в Маріуполі

З перших днів війни Катерина Осадча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв'язок через вторгнення РФ на територію України.

На початку березня команда проєкту "Знайти своїх" отримала заявку на пошук 33-річного Яна Левіва з Маріуполя. З ним було втрачено зв'язок майже від перших днів окупації.

"На початку вторгнення ми благали його виїхати з Маріуполя, на що він нам відповідав, що в нього все добре, він має що їсти, пити та не буде евакуйовуватися. Одразу після розмови про евакуацію ми втратили зв’язок з ним та з моїм онуком", - говорить мама Яна.

Декілька тижнів жінка не мала зв'язку зі своєю родиною, але наприкінці березня Ян все ж таки зміг зателефонувати до матері. З того моменту, як рідні чоловіка подали заявку на пошук, минуло майже 4 місяці, але перша зустріч родини відбулася днями на вокзалі міста Чоп.

"Він зателефонував мені і сказав, що всі живі. Бійці з Азовсталі дали йому зарядити телефон, і він зміг поговорити зі мною. Це був найщасливіший момент у моєму житті. Ми чекали на цю зустріч дуже довго, - каже матір Яна, не стримуючи сліз. - Я допускала те, що він міг бути поранений або у полоні, але благала Бога, щоб він був живий. Кожен день я думала, чи голодний він, чи є в нього питна вода".

Під час емоційної зустрічі чоловік розказав, в яких умовах він був під час окупації та як це вплинуло на його життя.

"Їсти взагалі не хотілося. В нас не було питної води, ми топили сніг з дахів будинків. Про комфорт у той момент ніхто не думав, адже головною метою було виживання. Мій шлях до Чопу був складний. Спочатку я виїхав до Бердянську, ми пройшли дуже багато блокпостів і потім кілька днів чекали на волонтерів, які допомогли нам їхати далі. Маріуполь - це вже зовсім інше місто, не таке, яким воно завжди було. Дає надію те, що маріупольці вірять у перемогу України і дуже на неї чекають. Під час окупації я бачив як люди отримували травми під час обстрілів, бачив багато трупів просто посеред вулиць, адже лікарів у Маріуполі немає. Зараз я бажаю повністю змінити своє життя, адже зрозумів, що кожна людина повинна не боятися жити і робити все, чого вона бажає поки жива, бо "завтра" може не наступити", - говорить Ян.

Нагадаємо, "Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв’язок через вторгнення рф на територію України.

Щоранку у "Сніданку з 1+1" можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі "Пошук зниклих" за посиланням.

Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30 та щодня у "Сніданку з 1+1" з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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