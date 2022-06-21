Катерина Осадча презентувала сайт масштабного соціального проєкту "Знайти своїх"

Ведуча шоу "Голосу країни" та "Світське життя" на телеканалі 1+1 Катерина Осадча за допомогою соціального проєкту "Знайти своїх" з перших днів війни допомагає українцям об'єднувати сім'ї, які через вторгнення РФ на територію України втратили одне одного.

Сьогодні телеведуча разом з телеканалом 1+1 презентувала сайт масштабного соціального проєкту "Знайти своїх", який допоможе українцям ще активніше шукати зниклих через російську агресію на території України.

На сайті кожен може подати заявку на пошук зниклої людини, знайти інформацію про близьких у розділі "списки", повідомити інформацію про зниклу людину, подивитися сюжети з загальнонаціонального марафону "Єдині новини" та "Сніданку з 1+1" і багато іншого.

Сайт "Знайти своїх" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Сайт масштабного соціального проєкту "Знайти своїх" - це ще одна сходинка до реалізації дієвого пошуку, адже прийом заявок не тільки через чат-бот, а і через сайт збільшить можливість українців знайти одне одного. За час війни Telegram-канал став одним з головних інструментів у пошуку зниклих, але не у всіх був до нього доступ. На сайті ми матимемо змогу ділитися усією інформацією, яку ми шукали протягом усього часу нашої роботи 3,5 місяці. Це будуть корисні пам'ятки, контакти потрібних структур, сюжети зі "Сніданку з 1+1" та випуски із національного марафону "Єдині новини" з позитивними історіями пошуку. Через сайт також можна буде подати заявку на пошук зниклого. Дуже тішуся, що в нас з'явився новий, масштабний інструмент для допомоги українцям", - говорить Катерина Осадча.

Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, віднедавна телепроєкт "Знайти своїх" можна побачити у ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини". У ньому глядачі знайдуть інтерв'ю людей, які шукали одне одного через Telegram-канал "Пошук зниклих", а також історії українців, які і досі шукають близьких. Проєкт буде виходити щопонеділка о 21:30 у ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" Telegram-каналі "Пошук зниклих" за посиланням. Коли дані про людину із потрібним прізвищем з'являтимуться у Telegram-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота.

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Якщо ви шукаєте людину у Telegram-каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою хештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь. Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за хештегами #списки, #евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним.

Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у Telegram-каналі "Пошук зниких", адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців. Також шукайте проєкт "Знайти своїх" в Instagram.

Нещодавно телеведуча оголосила про співпрацю проєкта "Знайти своїх" з Національною поліцією України та Національним інформаційним бюро, запущеним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Співпраця має на меті зробити пошук зниклих українців ще більш ефективним. Нагадаємо, проєкт "Знайти своїх" займається пошуком виключно цивільних. Національне інформаційне бюро створило гарячу лінію з номером телефону 1648, зателефонувати на яку можна повідомити інформацію про людину, яку шукаєте.

Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30 та щодня у "Сніданку з 1+1" з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

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