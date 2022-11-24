Катерина Осадча про цивільних українців в російському полоні: "Їх катують навіть музикою"

Ведуча та засновниця проєкту з пошуку зниклих "Знайти своїх" Катерина Осадча вранці завітала до студії "Сніданку з 1+1".

Катерина розповіла, що кількість запитів на пошук людей не зменшилась, втім, запити стали складнішими. Оскільки, частіше за все, розшукують ту людину, яка, вірогідніше потрапила до російського полону. Як зазначила Осадча, зараз найбільша проблема пошуку – це цивільні заручники, яких за міжнародним гуманітарним правом брати в полон не можна:

"Зараз запити складніші. Тому що якщо є запит, то, скоріш за все, це людина, яка не просто втратила зв'язок, це не просто людина, яку шукають три дні. Це людина, яку забрали в окупації просто з вулиці. Ми це називаємо цивільним полоном. Або, за міжнародним правом, це називається "цивільний заручник", тому що у полон цивільних брати не можна. І проблема також в тому, що їх не можна обміняти, тому що цивільних не обмінюють", - пояснила Осадча.

Засновниця проєкту "Знайти своїх" додала, що цивільних надзвичайно складно повертати з ув'язнення:

"Цивільні заручники – це зараз наша найбільша проблема. І ось буквально вчора уповноважений по зниклим Олег Котенко зателефонував мені і каже: "До обміну додали цивільного". Цивільних надзвичайно складно повертати з ув'язнення. Зараз ми будемо ще щільніше працювати з офісом уповноваженого зі зниклих і з офісом з прав людини. Для нас дазвичайно важливо донести, що людей цивільних в полоні бути не може", - пояснила Катерина.

“Цивільні заручники – це зараз наша найбільша проблема”: Катя Осадча про проєкт "Знайти Своїх"

Вона додала, що зараз багато залишається зниклих у Маріуполі, там все менше українських волонтерів, які можуть співпрацювати і допомагати з пошуком.

"Зараз у нас найбільше запитів – це цивільні заручники. Людей забирають з домівок, людей забирають з вулиць. Люди просто зникають і ми можемо тільки припускати, що їх ув'язнюють. Їх забирають абсолютно за будь-що. За родича, який був поліцейським в Україні, за ім'я Тарас, за будь-яку українську символіку, не дай боже, якщо ти якось пов'язаний з ЗСУ. І навіть якщо це далекі родичі, які служили або служать або в АТО в 2014 році, або, не дай боже, зараз, забирають, катують", - розповіла Осадча.

Катерина поділилася, що цивільних українців у полоні катують навіть музикою:

"Катують, в це важко повірити. Коли мені про це розповідали правозахисники, мені здавалося, ну це таке, можливо, трохи перебільшення. Але коли мені самі цивільні заручники, яких випускали, і вони розповідали, що їх катують навіть музикою. У камері вмикають гімн Радянського Союзу. Я вже не кажу про всі найжахливіші катування…" – додала ведуча.

Нагадаємо, днями Нацполіція України нагородила Катерину Осадчу та її команду, яка допомагає їй у пошуку зниклих українців, спеціальною відзнакою.

Читайте також: