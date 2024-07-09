Катерина Осадча в штаб-квартирі ООН в Женеві нагадала про полонених, яких незаконно утримує Росія

Телеведуча "1+1 Україна" і засновниця проєкту "Знайти своїх" Катерина Осадча в штаб-квартирі ООН в Женеві нагадала, як росіяни два з половиною роки незаконно утримують цивільних українців в полоні.

Знаменитість разом з "Центром громадських свобод" та Міжнародною федерацією з прав людини організувала сайд-івент в головному офісі ООН в Женеві. Ведуча привернула увагу світу, що в російському полоні перебувають українські цивільні, яких РФ утримує незаконно.

Разом з Катериною та правозахисницями приїхали і кілька українок, які постраждали від злочинів Росії. Сюжет про цей сайд-івент вийшов в ефірі ранкової програми "Сніданок з 1+1" на каналі "1+1 Україна".

Катерина Осадча в штаб-квартирі ООН в Женеві / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Одна з них — Тетяна з Харківщини. Її чоловіка, 50-річного Павла Орлова, юриста за освітою, понад два роки РФ тримає в полоні. Тетяна і сама була у цивільному полоні. Під час окупації Харківщини росіяни тримали її два тижні разом з іншими цивільними бранцями. Вона чула, як поряд катували її чоловіка. Жінка розповіла європейським делегатам свою історію.

"Історію Тетяни має почути світ. Тому вона одна з тих, кого ми запросили до Женеви на спеціальний сайд-івент, який відбувся під час 56-ї сесії ради ООН з прав людини", — наголосила Осадча.

Катерина Осадча в штаб-квартирі ООН в Женеві / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Разом з українськими правозахисниками була організована зустріч із делегатами різних країн-членів ООН, щоб розповісти про один з найбільших воєнних злочинів Росії — насильницьке викрадення і ув'язнення цивільних українців. Катерина Осадча зазначає, що нині у російських тюрмах утримують щонайменше сім тисяч таких людей.

"Звільнення саме цивільних ув'язнених іде по крапельках. Фактично в такому темпі ми будемо їх звільняти наступні 80 років. Це якщо Росія не захопить нових. А треба пам'ятати, що мільйони людей перебувають зараз на підконтрольних Росією територіях і можуть бути завтра захоплені РФ. Для того, щоб зупинити Росію, ми розуміємо, що сил однієї України не вистачає", — зазначила Олександра Романцова, виконавча директорка організації "Центр громадських свобод".

Катерина Осадча в штаб-квартирі ООН в Женеві / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Катерина Осадча сподівається, що живі свідчення українців, які постраждали від злочинів Росії, а також фрагменти записаних інтерв'ю, мають переконати міжнародну спільноту допомагати Україні чинити тиск на країну-терористку.

"Ми дуже сподіваємось, що це матиме ефект і наші цивільні ув'язнені якнайшвидше повернуться додому", — фіналізувала ведуча.

Незаконне викрадення українців! Катерина Осадча розповіла про злочини рф на сайд-івенті в Офісі ООН

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