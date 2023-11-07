Катерина Осадча відкрила благодійний фонд та розповіла, чим він займатиметься

Вчора, 6 листопада, у КВЦ "Парковий" відбулась презентація благодійного фонду "Фундація Катерини Осадчої".

Півтора року велика команда ведучої телеканалу "1+1 Україна" Катерини Осадчої працювала в багатьох напрямках допомоги українцям. За цей час організація масштабувалась і задля більшої допомоги постала необхідність в юридичному статусі. Зараз фундація заявила про два основних напрямки роботи - допомога у пошуку зниклих та опіка над дітьми, які залишилися без батьків. Об'єднання цих ініціатив проєкту в один фонд дасть можливість розширювати співпрацю з державними органами, залучати міжнародних партнерів задля вирішення проблем і допомагати ще потужніше.

Катерина Осадча відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"За півтора року існування проєкту "Знайти своїх" ми отримали і обробили 7818 заявок. Нами знайдено 3299 цивільних людей. Перші наші успіхи - і ми стрибали від щастя, зараз це стало системою і я дуже радію, що ми продовжуємо допомагати і не зневірюємось. Це дуже непростий напрямок, а зараз шукати людей стало ще складніше. Місяць тому Рада Європи визнала цивільний полон злочином проти людяності. Це великий крок і далі ми будемо працювати над тим, щоб про цивільний полон говорили більше. Дуже важливо проводити паралелі між Україною і Ізраїлем. ХАМАС взяв в заручники 260 цивільних людей і про це говорить весь світ, а наших цивільних полонених понад сім з половиною тисяч", - говорить Катерина Осадча про проєкт "Знайти своїх".

Катерина Осадча відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Один з визволених волонтерською організацією полонених, режисер драмтеатру у Маріуполі Анатолій Левченко, також прийшов підтримати команду та розповісти про свої жахливі 10 місяців цивільного полону.

"Я не думаю, що моя історія якась оригінальна, вони намагалися інкримінувати мені 3 статті - розпалювання національної ворожнечі, підбурювання до екстремізму та заклик до терористичної діяльності. Зараз можна вже посміятися, але там це не було смішно. Донецьке СІЗО нагадує щось на кшталт камер 1937 року. До мене тортури не застосовувались, але хлопці, які були зі мною, розказували про знущання", - розповів режисер.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Фундація Катерини Осадчої разом із фондом "Твоя опора" працюють над проблемою сирітства в Україні, зокрема купують помешкання для дитячих будинків сімейного типу. Зараз команда в процесі покупки одразу трьох будинків для багатодітних сімей із усиновленими дітьми, які через війну лишились без житла.

Катерина Осадча відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я не відчуваю, що це зробила я. Це зробили всі небайдужі українці, бізнесмени, фонди. Це велика команда, яка підтримує ініціативу. Але я відчуваю неймовірну радість, що ми можемо допомагати та крок за кроком здійснювати мрії багатодітних родин, які виховують усиновлених дітей", - розповіла Катерина.

Катерина Осадча відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Катерина Осадча з командою також відкрила перший пілотний Центр психологічної, соціальної та юридичної допомоги дітям і батькам різних сімейних форм виховання. Тепер сім'ї, які усиновлюють дітей, будуть мати змогу звернутися за будь-якою допомогою до спеціалістів.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Від самого початку повномасштабного вторгнення волонтерська організація Катерини Осадчої тісно співпрацює з органами державної влади, тому підтримати ініціативу по створенню фонду Катерини прийшла Ірина Верещук, яка була поруч і допомагала проєкту всі ці півтора року. Також на презентації були присутні голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, режисер Ахтем Сеітаблаєв, актор Олексій Тритенко, ведучий "ЖВЛ Представляє" Тимур Мірошниченко зі своєю дружиною Інною, дизайнери Катя Сільченко, Іван Фролов, Ельвіра Гасанова і ведучий телеканалу "1+1 Україна" Юрій Горбунов.

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