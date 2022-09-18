Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Катерина = Путін": в Одесі вимагали знести пам’ятник російській імператриці (фото)

Дата публікації
Перегляди
429
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Думська
© Думська
© Думська

В Одесі біля пам'ятника Катерині II провели акцію протесту, вимагаючи демонтувати символ "руского міра".

Люди вимагали демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі

Про це повідомила "Думська".

Учасники акції принесли плакати з такими написами "Знести вбивцю", "Каті місце в музеї", "Катерина = Путін". Люди також вигукували гасла "Слава Україні!", "Путін х*йло".

Коментувати акцію учасники протесту відмовились.

Пізніше до мовчазних протестантів підійшли поліцейські, які склали на них протокол про адмінпорушення. Оскільки нині подібні акції заборонені.

Нагадаємо, днями одеський пам'ятник російській імператриці Катерині II облили червоною фарбою. 

Як повідомлялося, на Полтавщині знесли останній пам'ятник Леніну.

Читайте також:

Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі облили червоною фарбою

Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі облили червоною фарбою

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація