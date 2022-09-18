"Катерина = Путін": в Одесі вимагали знести пам’ятник російській імператриці (фото)

Люди вимагали демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі.

Про це повідомила "Думська".

Учасники акції принесли плакати з такими написами "Знести вбивцю", "Каті місце в музеї", "Катерина = Путін". Люди також вигукували гасла "Слава Україні!", "Путін х*йло".

Також читайте У селі на Прикарпатті пам’ятник радянському солдату завдяки реставрації перетворили на монумент воїнам ЗСУ

Коментувати акцію учасники протесту відмовились.

Пізніше до мовчазних протестантів підійшли поліцейські, які склали на них протокол про адмінпорушення. Оскільки нині подібні акції заборонені.

Нагадаємо, днями одеський пам'ятник російській імператриці Катерині II облили червоною фарбою.

Як повідомлялося, на Полтавщині знесли останній пам'ятник Леніну.

Читайте також: