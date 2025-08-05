Катувала 9-річну доньку через домашнє завдання: на Вінниччині судитимуть жінку

Насилля над дітьми / © unsplash.com

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У Вінницькій області передали до суду справу проти 31-річної мешканки Іллінецької громади, яку обвинувачують у систематичному знущанні над власною малолітньою донькою.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, протягом жовтня–грудня 2024 року жінка неодноразово вдавалася до фізичного та психологічного насильства щодо 9-річної дитини. Її били руками, палицею, штовхали, принижували словами, залякували та ізолювали.

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Особливо жорстоке побиття сталося 4 і 7 грудня — за невиконане домашнє завдання мати завдала дівчинці численних ударів, спричинивши забої обличчя, рук, тулуба та ніг.

Ювенальні прокурори наголошують, що крім тілесних ушкоджень у дитини зафіксовані психологічні травми — емоційна замкненість, страх, соціальна ізольованість і моральні страждання.

Завдяки своєчасному втручанню правоохоронців дитину вилучили з небезпечного середовища — нині вона перебуває під наглядом.

Жінці інкримінують катування (ч. 1 ст. 127 КК України). Якщо провину буде доведено, їй загрожує до шести років ув’язнення.

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Справу розслідували слідчі поліції №3 Вінницького районного управління за процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині поліцейські встановили підлітків, які цькували товариша та виклали відео в Мережу. Одного із кривдників та батьків вісьмох інших дітей вже притягнули до адміністративної відповідальності за булінг.