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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Катувала 9-річну доньку через домашнє завдання: на Вінниччині судитимуть жінку

У Вінницькій області 31-річну матір судитимуть за систематичне побиття 9-річної доньки. Слідство зафіксувало численні тілесні ушкодження та психологічні травми.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Насилля над дітьми

Насилля над дітьми / © unsplash.com

У Вінницькій області передали до суду справу проти 31-річної мешканки Іллінецької громади, яку обвинувачують у систематичному знущанні над власною малолітньою донькою.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, протягом жовтня–грудня 2024 року жінка неодноразово вдавалася до фізичного та психологічного насильства щодо 9-річної дитини. Її били руками, палицею, штовхали, принижували словами, залякували та ізолювали.

Особливо жорстоке побиття сталося 4 і 7 грудня — за невиконане домашнє завдання мати завдала дівчинці численних ударів, спричинивши забої обличчя, рук, тулуба та ніг.

Ювенальні прокурори наголошують, що крім тілесних ушкоджень у дитини зафіксовані психологічні травми — емоційна замкненість, страх, соціальна ізольованість і моральні страждання.

Завдяки своєчасному втручанню правоохоронців дитину вилучили з небезпечного середовища — нині вона перебуває під наглядом.

Жінці інкримінують катування (ч. 1 ст. 127 КК України). Якщо провину буде доведено, їй загрожує до шести років ув’язнення.

Справу розслідували слідчі поліції №3 Вінницького районного управління за процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині поліцейські встановили підлітків, які цькували товариша та виклали відео в Мережу. Одного із кривдників та батьків вісьмох інших дітей вже притягнули до адміністративної відповідальності за булінг.

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