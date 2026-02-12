Катувала сестер за з’їдені солодощі: на Полтавщині опікунці повідомили про підозру

Дитина / © pixabay.com

Правоохоронці Полтавщини розслідують справу про жорстоке поводження з дітьми. 30-річну жінку підозрюють у катуванні своїх молодших сестер 13 та 16 років, над якими вона мала опіку. За даними слідства, підозрювана змушувала дівчат дві доби стояти на колінах без їжі та сну.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Обставини інциденту

За даними прокуратури, подія трапилася у вересні 2025 року. Приводом для покарання стало те, що дівчата без дозволу з’їли солодощі. Як встановило слідство, опікунка насипала у куток суміш гречки та солі, змусивши дітей стояти на них.

Окрім цього, вона била сестер металевою лопаткою для взуття, спричинивши їм численні синці та садна на тілі й голові. Дівчатам вдалося втекти з дому, коли опікунки не було поруч. Поліцейські розшукали їх у Полтаві. Наразі потерпілі вже дали свідчення у спеціалізованому центрі «Барнахус».

На Полтавщині судитимуть опікунку за катування молодших сестер. / © Офіс Генерального прокурора

Правова кваліфікація та позиція прокуратури

На підставі результатів експертиз жінці повідомили про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України).

«Опікун зобов’язаний забезпечувати дитину необхідними умовами для життя, навчання та розвитку, захищати її права та інтереси. У цій ситуації навпаки — від неправомірних дій опікунки двох сестер захищають ювенальні прокурори. Законодавством кожній дитині гарантується право на свободу і особисту недоторканність. А дисципліна і порядок у сім’ї мають ґрунтуватися на взаємоповазі і виключати будь-яке приниження честі та гідності дитини», — зауважив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій.

На Полтавщині судитимуть опікунку за катування молодших сестер. / © Офіс Генерального прокурора

Випадок став частиною масштабної перевірки сімейних форм виховання. За дорученням Генерального прокурора в Україні створено 45 міжвідомчих груп. Наразі перевірено вже понад 700 сімей, що виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 281 дитячий заклад. Загалом моніторинг охопив понад 26 тисяч дітей.

Нагадаємо, на Закарпатті мати разом із вітчимом неодноразово ґвалтували свою 10-річну дочку і знімали це на відео. У березні 2023 року дівчинка наважилася повідомити про насильство правоохоронцям.

Раніше ми писали про те, як мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню. Замість ласки та любові в хід йшли кулаки, а часто і сторонні предмети.