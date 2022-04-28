Катували, били струмом і відрізали палець: в окупованій Василівці від росіян потерпають учасники АТО

Катували, били струмом і відрізали палець: в окупованій Василівці від росіян потерпають учасники АТО

На окупованих територіях Запорізької області росіяни чинять військові злочини, викрадають людей та фізичною силою тиснуть на тих.

У тимчасово захоплених населених пунктах терористи Російської Федерації проводять масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Зазначається, що у першу чергу від росіян потерпають ветерани АТО і ООС, колишні військові та правоохоронці, а також проукраїнські активісти. Зокрема, наразі у Василівці загарбники держави-терористки тримають заручниках 16-річного хлопця.

Також в окупованому містіросійські злочинці протягом 12 днів тримали у камері, катували та били струмом учасника АТО. Крім того, чоловікові відрізали палиць та зламали чотири ребра.

Росіяни розшукують журналістів, щоб змусити їх до співпраці. Представникам ЗМІ розсилають листи з погрозами у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі і Токмаку.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині затримали двох осіб, підозрюваних у розвідувально-підривній діяльності. Одна з них - жінка, яка у Синельниківському районі агітувала за "рускій мір" та носила заборонену "георгіївську" стрічку.

Читайте також: