Катували чоловіків на очах у жінок і дітей: оголошено підозри двом російським окупантам, які чинили звірства на Київщині

Катували чоловіків на очах у жінок і дітей: оголошено підозри двом російським окупантам, які чинили звірства на Київщині

Двом військовослужбовцям РФ заочно повідомлено про підозру.

Вони катували та пограбували мешканців Бучанського району.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Двом службовцям полку особливого призначення м. Ангарськ рф — уродженцям Бурятії — інкримінують порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що у березні цього року російські окупанти, перебуваючи у с. Бузова Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з мирним населенням, серед яких жінки та діти.

"Разом з іншими військовослужбовцями вдерлися до приватного будинку, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок та малолітніх дітей. Останнім також погрожували застосуванням зброї. Після знущань та погроз заволоділи грошима та цінними речами, що належали потерпілим", - повідомляють у поліції.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.

Читайте також: