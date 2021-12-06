Катували і зґвалтували: у Луганській області за жорстоке вбивство чоловіка засудили родину

Катували і зґвалтували: у Луганській області за жорстоке вбивство чоловіка засудили родину

Члени родини викрали чоловіка і забили його до смерті.

У Сєвєродонецьку Луганської області суд виніс вирок родині, яка жорстоко вбила чоловіка.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області поставив крапку у резонансній справі умисного вбивства, катування та зґвалтування людини, зокрема, за участю. Винесено обвинувальний вирок родині з Сєвєродонецька за вчинення особливо тяжких злочинів.

"Матері призначено максимальне покарання – 10 років позбавлення волі, раніше судимому вітчиму – 13 років позбавлення волі, неповнолітньому – 5 років позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру за місцем відбування покарання", - повідомляють у прокуратурі..

Вбивство сталося у червні 2020 року. Члени родини зустріли свого знайомого на вулиці і звинуватили його у крадіжці майна.

Під час конфлікту дорослі та 16-річний підліток по черзі почали бити чоловіка ногами та руками в різні частини тіла, змушуючи зізнатися у скоєнні злочину. Далі вони відвели його до його кімнати у гуртожитку і там продовжили катування.

"Вони наказали чоловіку лягти на підлогу обличчям донизу, позбавили його можливості пересування, обв’язавши тканинною мотузкою шию, тулуб, руки та ноги. У подальшому вказані особи із використанням дерев’яної ніжки табурета нанесли потерпілому численні удари по голові, тулубу та ногах, чим спричинили тілесні ушкодження, сильні фізичні та моральні страждання. Знущання над жертвою продовжилися зґвалтуванням, до якого вдалася жінка", - розповіли у прокуратурі.

Після катування чоловіка задушив мотузкою голова родини. За висновками СМЕ - це стало причиною смерті потерпілого. Всього йому спричинено не менше 100 ударів.

Жінку визнано винною у катуванні, незаконному позбавленні волі людини, зґвалтуванні, втягнення неповнолітніх у протиправні діяльність ( ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст.152, ч. 2 ст. 304 КК України), вітчима – у катуванні, незаконному позбавленні волі людини, зґвалтуванні та умисному вбивстві (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 115 КК України), неповнолітнього – у катуванні та незаконному позбавленні волі людини ( ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України).

До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, що у Краматорську засудили чоловіка, який вбив рідну матір. Він проведе у в'язниці 12 років життя.

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