Катували кип'ятильником і підпалили: у Донецькій області троє чоловіків через 1500 грн жорстоко вбили пенсіонера

Катували кип'ятильником і підпалили: у Донецькій області троє чоловіків через 1500 грн жорстоко вбили пенсіонера

Після вбивства жертв грабували.

У Донецькій області за подвійне вбивство судитимуть трьох чоловіків. Відповідний обвинувальний акт до суду подала обласна прокуратура.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Так, мешканця села Новотроїцьке Волноваського району, обвинувачують у скоєнні двох умисних жорстоких вбивств та розбійних нападів з метою заволодіння майном потерпілих (п. п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено, що у ніч проти 12 травня 2021 року 36-річний зловмисник разом із трьома знайомими, вдерлись до будинку 90-річного мешканця села Трудове. Нападники зв’язали пенсіонера та вимагали в нього гроші, завдаючи йому удари залізякою і розігрітим кип’ятильником по усьому тілу.

Після цього чоловіка закидали ганчір’ям та підпалили. З будинку дідуся зловмисники забрали 1500 грн, ювілейні медалі та столові вироби.

Через 2 місяці обвинувачений прийшов до будинку 60-річної мешканки Краматорська, якій нещодавно допомагав з ремонтом, та почав вимагати гроші. Зловмисник двічі вдарив її молотком по спині, а потім прив’язав шнуром та еластичним бинтом, в результаті чого жінка задушилася. Здобиччю нападника стали заощадження та речі господині на загальну суму 10 300 грн.

За жорстокі вбивства обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що Чернігівській області під час полювання загинув 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління Максим Тимошенко. Фатальний постріл здійснив його кум - начальник Чернігівського районного управління ДСНС 39-річний Ігор Довгопол.

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