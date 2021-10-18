Катували праскою і вкрали гроші: в Хмельницькій області затримали чоловіка, який рік переховувався від поліції

Катували праскою і вкрали гроші: в Хмельницькій області затримали чоловіка, який рік переховувався від поліції

Він разом з співучасниками в балаклавах увірвався в будинок до приватних підприємців.

У Хмельницькій області затримали чоловіка, який рік переховувався від правоохоронців. Громадянин підозрюється в скоєнні розбійного нападу.

Про це повідомили в пресслужбі департаменту карного розшуку.

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Як стало відомо, в Кам'янець-Подільському правоохоронці затримали одного з учасників банди, яка ще в минулому році скоїла розбійний напад на приватний будинок, в якому жили підприємці. Злочинці зв'язали господаря домівки і катували його праскою. В кінцевому підсумку вони заволоділи 20 тисячами доларів і 200 тисячами гривень.

"Під час проведення поверхневого огляду у затриманого фігуранта вилучено пістолет Макарова зі знищеними номерами та сім патронів до нього. За даним фактом відкрито окреме кримінальне провадження, наразі кваліфіковане за ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) КК України. На цей час втікачу вже обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою", — підкреслили в департаменті карного розшуку.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську рецидивіст напав на жінку просто на зупинці транспорту.

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