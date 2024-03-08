Катували струмом і хочуть ув'язнити на 20 років: історія 18-річного хлопця, якого викрали військові РФ

Історія цієї сім'ї розпочалася кілька років тому. Тоді українська родина відважно боролася за життя своєї маленької донечки Марії, у якої виявили страшну хворобу – спинально-м’язову атрофію. Лікарі казали, що дітки з таким діагнозом не доживають і до 2 років, і батьки кинули всі сили, аби врятувати малечу. Єдиним шансом на порятунок називали укол Zolgensma за майже 2,5 мільйона доларів. Тоді країна об’єдналася і за 4 місяці зібрала шалену суму. Але на цьому випробування родини не скінчилися.

Яка біда спіткала сім'ю під час війни і чому мама дівчинки благає весь світ про допомогу – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Життя Марійки – втеча з окупації – нова біда

Маленькій Марії Сахно вдалося зробити найдорожчий укол у світі і зараз сім’я займається реабілітацією доньки, аби вона стала на ноги. Марійка вже почала говорити, розповідає Дар'я – її мама. Але два роки тому, коли розпочалася війна, життя родини знову перевернулося й вони змушені були вибиратися із вже окупованої росіянами Нової Каховки з двійнятами, одна з яких Машуня. Машина була завалена апаратами для дівчинки. А на тимчасово окупованій території тоді залишилася уся родина Дар’ї, зокрема батьки, бабусі, сестра та брат.

Але справжнє пекло розпочалося у травні 2023 року, коли брат Дар'ї припинив виходити на зв’язок, він безслідно зник, коли їхав на велосипеді до бабусі, аби завезти їй їжу і ліки.

Що відомо про долю хлопця

Ясно було лише одне – 18-річного Кіріла викрали російські солдати. Майже рік про долю брата Дар'ї нічого не було відомо, ані де він і навіть чи живий. Дівчина стукалася у всі двері, мама шукала сина по сусідніх селах, але у відповідь всі лише розводили руками. Тим часом російські солдати почали влаштовувати допити друзям хлопця.

Згодом Кіріла з Херсонщини вивезли, відтоді інформації про хлопця взагалі не було. І от 10 місяців безперервних пошуків дали результати. З’ясувалося, що українця перевезли в Росію, спочатку до Таганрога, а потім до Ростова, там Кіріл і зараз, закритий у СІЗО №1. Йому інкримінують статтю "шпигунство", мовляв, хлопець "здавав" російські позиції під час окупації на Херсонщині українським військовим. З доказів – лише одне загальне фото, яке він перекинув своєму товаришеві. Але за це його хочуть закрити у російській тюрмі до 20 років.

Ви тільки уявіть – це ціле життя. Дар'я каже, розуміючи, що її брата вони утримують незаконно, ті прийнялися його катувати й змушувати зізнатися у "злочині". Нині окупанти не дають родині поговорити з Кірілом навіть телефоном, доступ до хлопця має адвокат.

Як звільнити цивільних українців в з полону

Дар'я зазначає, куди могла вже звернулася, відгукуються і громадські організації. Справа ускладнюється і тим, що нині не існує чіткого механізму звільнення з полону цивільних українців. Лише час від часу, українській стороні вдається повернути дітей. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець у грудні 2023 року розповів, що цивільних українців у російському полоні за офіційними даними наразі перебуває близько 28 тисяч. Про їхній стан та місцеперебування нічого невідомо, адже переважно окупанти забороняють їм листуватися і контактувати з рідними.

Часто людей затримують просто на вулицях, хапають та без жодного суду та слідства кидають у СІЗО та імпровізовані російські катівні. У рамках обмінів цивільних повертають рідко. Річ у тім, що міжнародне право забороняє тримати у полоні некомбатантів і, відповідно, процедура обміну військовополоненими до них не застосовується. На окупованих територіях росіяни іноді відпускають таких заручників, якщо ті перестали їх цікавити. Люди опиняються в окупації без документів і дістатися на територію, підконтрольну українській владі, для них важке завдання.

Ходять чутки, що своїх рідних у росіян можна викупити. Й такі розмови дійсно є, із рідними полонених зв'язуються невідомі й переконують, що ті за певну суму можуть викупити родича. Втім, адвокати категорично не радять ні про що домовлятися з такими інкогніто.

На жаль, українські правозахисники у цій ситуації – безсилі й радить, що робити людям, чиї родичі потрапили до російського полону.

Не залишайтеся осторонь

Ми звернулися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, аби дізнатися, на якій стадії нині розробка механізму звільнення з російського полону українських цивільних й чи можливо це взагалі. Щойно нам вдасться записати інтерв’ю або бодай щось дізнатися про долю Кіріла – ми одразу будемо вас повідомляти. Тим часом Дар'я звернулася до українців.

Українців закликають не залишайтеся байдужими від чужої біди. Ми вже не раз довели, що варто лише об'єднатися – нам під силу усе. Чи то стосується збору коштів, чи то іншої кричущої ситуації. Нині на своїх рідних з російського полону чекають тисячі сімей й час думати, як можна їм допомогти.