Катували та хотіли вирізати язик: на Чернігівщині чоловіки вбили 22-річного хлопця, який відпочивав з дівчиною

22-річного хлопця вбили на очах у 4 свідків.
У селі Кам’янська Слобода Чернігівської області місцеві чоловіки вбили 22-річного хлопця, який в одному із будинків відпочивав зі своєю дівчиною.
Про це повідомляє "Суспільне".
Хлопця вбили на очах у 4 свідків
За даними видання, 22-річний хлопець з дівчиною гостював в одному із будинків у селі. Раптово до приміщення увірвалось двоє місцевих жителів, які накинулись на молодика.
Нападники жорстоко били хлопця на очах в 4 свідків, які за їхніми словами, не могли допомогти потерпілому.
"Різали ножем, хотіли язик вирізати, зуби при мені вони повибивали. Я теж це бачила", - каже місцева жителька Тетяна, яка стала свідком розправи.
Потерпілого госпіталізували, проте він помер у лікарні. Поліція одразу затримала підозрюваних, проте одного із чоловіків уже відпустили.
Версія поліції
У поліції повідомили, що молодики разом розпивали алкоголь. Тоді один із нападників ударив потерпілого стільчиком по голові.
"Завдані тілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого. Одного з фігурантів, який безпосередньо завдавав смертельних ударів, поліцейські того ж дня затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Це карається від 7 до 15 років позбавленням волі", – повідомила речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.
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