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Катували, вимагали гроші та спалювали житло: На Чернігівщині затримали банду рекетирів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Катували, вимагали гроші та спалювали житло: На Чернігівщині затримали банду рекетирів

На Чернігівщині затримали банду злочинців / Фото: Служба безпеки України

Всім учасникам банди, за їхні дії, загрожує до 12 років в'язниці.

Служба безпеки України знешкодила угруповання рекетирів, яке викрадало мешканців Чернігівщини. Злодії також розхитували ситуацію на прикордонній зоні з РФ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, злочинці тероризували та намагалися тримати у страху мешканців Чернігівської області. Підозрюваними ж є мешканців обласного центру, які раніше вже були притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

“Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з жителями прикордонного регіону, а потім вимагали з них гроші за “врегулювання спору”.  Бандити мали власну мережу інформаторів, через яку отримували відомості щодо потенційних жертв. Діяльність угруповання створювала реальні передумови для розхитування внутрішньо-політичної обстановки у прикордонному з рф північному регіоні”, - розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали п’тьох учасників бандики, коли ті намагалися викрасти місцевого мешканці. Йому рекетири “намалювали борг” у майже 100 тисяч гривень.

“Встановлено, що у разі відмови платити банді її учасники викрадали людей, а потім відвозили у заздалегідь підготовлені місця і піддавали жорстоким тортурам. Кримінальники катували людей і обіцяли припинити знущання тільки у разі негайного перерахування коштів на банківські рахунки фігурантів. Крім того, зловмисники знищували майно громадян шляхом підпалів на території інших регіонів. Лише за декількома фактами, які задокументували правоохоронці, зловмисники “вибили” з громадян більше 200 тисяч гривень”, - додали в СБУ.

Зараз учасники банди перебувають під вартою Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Данілов розкрив, скільки генералів у РФ підтримують Пригожина замість Путіна.

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