Катували шістьох дітей: в Дніпрі оголосили підозру батькам-вихователям

Насильство над дітьми / © ТСН

Реклама

У Дніпрі викрили системне катування дітей у дитячому будинку сімейного типу. Шістьох вихованців віком від 3 до 10 років роками піддавали фізичному та психологічному насильству.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, батьки-вихователі застосовували побиття, приниження та ізоляцію, змушували дітей до важкої праці. Дітей залишали без їжі, змушували ходити босоніж по камінню до крові, а спати — на голій дерев’яній лавці. За «непослух» вихованців стригли наголо.

Реклама

Про злочини стало відомо після того, як найстарший із вихованців, вступивши до навчального закладу, розповів про пережите.

Постраждалих допитали за методикою «зеленої кімнати», щоб не допустити повторної травматизації. Нині діти перебувають у безпечному середовищі, а сам дитячий будинок сімейного типу розформовано.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили двом батькам-вихователям про підозру у катуванні, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи.

Правоохоронні органи також дадуть правову оцінку діям посадовців служб у справах дітей, які під час перевірок не зафіксували жодних порушень.

Реклама

Генеральний прокурор заявив, що після доручення посилити контроль у сфері захисту прав дітей було змінено підходи до реагування. Від початку року в межах відповідних проваджень про підозру повідомлено 122 особам, серед яких 74 працівники соціальних служб, реабілітаційних центрів та освітніх закладів. Із небезпечного середовища вилучено понад 250 дітей.

Дата публікації 12:51, 28.02.26 Кількість переглядів 6 У Дніпрі батьків-вихователів підозрюють у катуванні шістьох дітей

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську поліція вилучила двох дітей у матері, яка тримала їх у зачиненій квартирі без їжі. Поліцейські й рятувальники змушені були деблокувати двері квартири після численних скарг сусідів на дитячі крики та агресивну поведінку жінки.