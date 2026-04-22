Катували та стріляли в цивільних: у Харкові викрили групу військових ТЦК (відео)

У Харкові групу військових ТЦК та інших підрозділів підозрюють у катуванні цивільних.

У Харкові викрили групу військових ТЦК / © Державне бюро розслідувань

ДБР викрило групу військових, які під виглядом мобілізації знущалися з людей. Серед них був і посадовець районного ТЦК. Спільники били потерпілих, погрожували їм зброєю та незаконно тримали під вартою.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, організатором групи виступив майор одного з районних територіальних центрів комплектування Харкова. До злочинної діяльності він залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж ТЦК, а також осіб, відповідальних за рекрутинг.

Повідомляється, що шестеро спільників увірвалися до приватного будинку нібито для вручення повісток. Вони видали себе за працівників СБУ, силою та зброєю змушуючи господарів зізнатися у продажу наркотиків. Коли один із чоловіків почав чинити опір, військові вистрілили в нього та поранили.

Повідомляється, що надалі двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК. Там їх тривалий час утримували, били та погрожували зброєю. Крім того, одного з чоловіків змушували підписати документи, зокрема про скасування відстрочки від мобілізації. Згодом одного з потерпілих відпустили, а іншому вдалося втекти самостійно.

«Слідство встановило, що до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів. Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», — зазначили у ДБР.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються всі обставини події та перевіряється причетність інших осіб до вказаного злочину.

Нагадаємо, на Закарпатті голову ВЛК викрили на хабарі — за $6 тисяч він обіцяв оформити «обмежену придатність». Під час обшуку у нього знайшли мільйони готівки.

Раніше ще 21 квітня, в Одесі виникла стрілянина: СБУ затримала військових ТЦК. В СБУ та Офісі генпрокурора розповіли деталі затримання ТЦКівців в Одесі, які займалися рекетом просто у своєму бусі.

