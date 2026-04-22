Катували та стріляли в цивільних: у Харкові викрили групу військових ТЦК (відео)

У Харкові викрили групу військових ТЦК / © Державне бюро розслідувань

ДБР викрило групу військових, які під виглядом мобілізації знущалися з людей. Серед них був і посадовець районного ТЦК. Спільники били потерпілих, погрожували їм зброєю та незаконно тримали під вартою.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, організатором групи виступив майор одного з районних територіальних центрів комплектування Харкова. До злочинної діяльності він залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж ТЦК, а також осіб, відповідальних за рекрутинг.

Повідомляється, що шестеро спільників увірвалися до приватного будинку нібито для вручення повісток. Вони видали себе за працівників СБУ, силою та зброєю змушуючи господарів зізнатися у продажу наркотиків. Коли один із чоловіків почав чинити опір, військові вистрілили в нього та поранили.

У Харкові викрили групу військових ТЦК / © Державне бюро розслідувань

Повідомляється, що надалі двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК. Там їх тривалий час утримували, били та погрожували зброєю. Крім того, одного з чоловіків змушували підписати документи, зокрема про скасування відстрочки від мобілізації. Згодом одного з потерпілих відпустили, а іншому вдалося втекти самостійно.

У Харкові викрили групу військових ТЦК / © Державне бюро розслідувань

«Слідство встановило, що до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів. Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», — зазначили у ДБР.

У Харкові викрили групу військових ТЦК / © Державне бюро розслідувань

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються всі обставини події та перевіряється причетність інших осіб до вказаного злочину.

У Харкові викрили групу військових ТЦК / © Державне бюро розслідувань

У Харкові викрили групу військових ТЦК / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, на Закарпатті голову ВЛК викрили на хабарі — за $6 тисяч він обіцяв оформити «обмежену придатність». Під час обшуку у нього знайшли мільйони готівки.

Раніше ще 21 квітня, в Одесі виникла стрілянина: СБУ затримала військових ТЦК. В СБУ та Офісі генпрокурора розповіли деталі затримання ТЦКівців в Одесі, які займалися рекетом просто у своєму бусі.