Катування на Тернопільщині: місцеве керівництво викличуть на ТСК через скандал із військовими

ТСК Верховної Ради перевірить, чи знала влада Тернопільщини про дії військових, підозрюваних у катуванні людей — Цимбалюк / © Getty Images

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради планує викликати керівництво Тернопільської області та військових структур, аби з’ясувати їхню обізнаність щодо дій військовослужбовців, підозрюваних у катуваннях та вимаганні.

Про це повідомив заступник голови ТСК, народний депутат Михайло Цимбалюк, передає «Радіо Свобода».

ТСК з розслідування можливих порушень під час оборони держави перевірить, чи знали очільники Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) про ймовірну злочинну діяльність військових, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі, катуваннях та вимаганні коштів.

«Найближчим часом ми запросимо в більш вузькому колі, поки що в закритому режимі, керівника Тернопільської обласної військової адміністрації, виконувача обов’язків керівника тернопільського ТЦК, а також керівництво Сухопутних військ України і Національної поліції», — уточнив Цимбалюк у коментарі “Радіо Свобода”.

За його словами, комісія прагне встановити ступінь інформованості голови ОВА та керівника штабу оборони області, адже існує інформація про регулярні координаційні наради за участю представників ТЦК.

«Мене цікавить роль керівника штабу оборони області, голови військової адміністрації до цих процесів», — наголосив депутат в ефірі «Свобода Live».

Народний депутат також додав, що ТСК проаналізує всі аспекти справи, включаючи ініціативу Тернопільського ТЦК щодо залучення бойових підрозділів до роботи в регіоні, а також дії правоохоронних органів, оскільки, як зазначив Цимбалюк, він не знає жодного нормативного акту, який би це дозволяв.

Нагадаємо, 15 жовтня поліція Тернопільщини інформувала про затримання сімох військовослужбовців за підозрою у викраденні, катуванні та вимаганні грошей. Серед постраждалих — як цивільні, так і військові, що проходили реабілітацію.

Хоча поліція не розкрила належність затриманих до конкретних підрозділів, Третя окрема штурмова бригада згодом заявила про готовність до співпраці з правоохоронними органами у зв’язку з інцидентом.