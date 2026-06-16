Катування, сексуальне насильство та «викупи»: на Одещині затримали працівників ТЦК та «активістів»

Били, залякували та незаконно утримували людей: ДБР викрило групу працівників РТЦК на Одещині / © Державне бюро розслідувань

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На Одещині затримали групу працівників ТЦК, які незаконно утримували людей, били, залякували та чинили сексуальне насильство щодо них.

Про це передають ДБР та Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. До діяльності вони залучили трьох представників місцевої громадської організації. «Активісти» допомагали розшукувати чоловіків та збирати інформацію про них.

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© Державне бюро розслідувань

© Державне бюро розслідувань

Правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях ТЦК, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

© Державне бюро розслідувань

Також слідством встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру. Про які саме дії йдеться, правоохоронці не уточнюють.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які використовувалися катування.

© Державне бюро розслідувань

Крім катування, ще й вимагали гроші

Так, у січні 2026 року троє співробітників РТЦК разом із членом громадської організації їхали бусиком «Mercedes-Benz Vito» по Київському району м. Одеси. Біля одного з будинків вони помітили чоловіка призовного віку та силоміць заштовхали в автомобіль. Там погрожували, залякували та вимагали гроші.

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Під впливом погроз та насильства потерпілий був змушений передати їм 6000 доларів США, після чого його відпустили.

Також в ході слідства встановлена причетність одного з фігурантів — члена громадської організації до ще одного злочину. У змові з керівником громадської організації вони реалізовували схему одержання коштів від призовників, обіцяючи вплив на посадовців РТЦК.

© Державне бюро розслідувань

Під час зустрічей фігуранти отримали від «клієнта» 1500 доларів США. Наступного дня чоловікові передали «посвідчення» члена громадської організації, що, за їхніми словами, мало «захистити» від мобілізації.

Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою. Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Нагадаємо, що на Закарпатті помер чоловік після утримання у ТЦК.

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