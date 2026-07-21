ТЦК / © Дмитро Лубінець

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Ситуація довкола діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Україні щодня погіршується. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про шокувальні випадки катувань, побиття та приховування смертей мобілізованих.

Про це омбудсман заявив в інтервʼю виданню «Новини.LIVE».

За словами Лубінця, під час одного з моніторингових візитів у Миколаєві представники Офісу омбудсмана виявили в будівлі ТЦК чоловіка зі зламаними ребрами. За документами військовозобов’язаного вже нібито «відправили» до військової частини, однак насправді його утримували у приміщенні військкомату, аби приховати сліди жорстокого побиття.

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Ще трагічніший випадок стався з іншим мобілізованим, який загадково помер уже наступного дня після призову.

«10 днів не давали жодної інформації про те, де його тіло. Намагались максимально швидко поховати цю людину без встановлення причини. Висновок медичний — нібито людина померла від епілепсії. Але коли родині надали можливість побачити тіло, вони виявили забиття, синці, і на зовнішній вигляд людина була точно під тортурами», — розповів Дмитро Лубінець.

Уповноважений з прав людини суворо попередив про катастрофічні наслідки таких дій для всієї держави. За його словами, якщо негайно не зупинити це свавілля, рівень суспільної напруги може дійти до критичної точки з незворотними наслідками.

Нагадаємо, у центрі Львова стався черговий інцидент за участю представників ТЦК та СП. У соціальних мережах поширилося відео, на якому чоловік у військовій формі застосовує фізичну силу до жінки під час проведення мобілізаційних заходів.

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