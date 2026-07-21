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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
435
Час на прочитання
3 хв

Катування у «Скелі»: Лубінець про таємні перевірки місць утримання бійців

У справі про можливі знущання над військовослужбовцями в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» з’явилася перша підозра від ДБР, а командира підрозділу відсторонено від виконання обов’язків.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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«Героїчні подвиги не перекриють ганебні випадки»: Лубінець заявив про просування у справі полку «Скеля»

«Героїчні подвиги не перекриють ганебні випадки»: Лубінець заявив про просування у справі полку «Скеля»

Офіс омбудсмена ще проводить перевірку можливих знущань з військовослужбовців у скандальному 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», але вже відкрите одне кримінальне провадження.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Новини.Live».

За його словами, омбудсмен провів зустріч з головнокмандувачес ЗСУ Олександром Сирським, який пообіцяв повне сприяння справі. Крім того, представники Уповноваженого конфіденційно поспілкувалися з військовими, а також відвідали місця розташування підрозділу і можливі місця незаконного утримання військовослужбовців.

«Те, що я можу зараз публічно сказати. Наша перевірка ще не завершилася. Але на підставі наших матеріалів, у тому числі, відкрите кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Державне бюро розслідувань (ДБР) вже вручило першу підозру», — зазначив Лубінець.

Він анонсував, що це буде «не остання» підозра. Також в омбудсмена є додаткова інформація, що відбулося у місцях дислокації «Скелі».

Лубінець уточнив, що Офіс омбудсмена — одне із відомств, яке проводить перевірку щодо можливих знущань у полку. Розслідування також проводять Військова служба правопорядку та інші правоохоронні органи.

Станом на зараз відомо, що командира підрозділу відсторонили на час перевірки.

Омбудсмен запевнив, що не стикався з випадками приховування інформації й отримує повне сприяння у проведенні моніторингу.

«Непроста задача — втримати імідж героїчної військової частини, яка зробила дуже багато героїчних подвигів, тримає одну з найскладніших ділянок фронту. Нещодавно була інформація, що саме військовослужбовці „Скелі“ пішли трохи вперед і звільнили населені пункти на Дніпропетровщині. Але з іншого боку, ми точно не заплющуватимемо очі на ті ганебні випадки, які траплялися в цій військовій частині. Жодного перешкоджання немає, а є повне сприяння», — підкреслив омбудсмен.

Скандали зі «Скелею»

Журналісти «Суспільного» оприлюднили розслідування про загадкову загибель щонайменше п’яти військовослужбовців з Івано-Франківщини, які померли в березні 2026 року за лічені тижні, а інколи й дні після служби в частині.

Журналісти «Бабеля» виявили ще сім випадків смертей мобілізованих військовослужбовців під час БЗВП.

Журналісти розслідуванні «Слідства.Інфо» розповіли, як у підрозділі влаштовують справжнє полювання на бійців, які намагаються піти в СЗЧ.

А в червні журналісти писали про 25 смертей мобілізованих у «Скелі» та опитали очевидців, які розповіли про катування і вбивства солдат командирами.

Раніше радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко заявив, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» відправив на штурм біля Покровська колону військової техніки так само бездумно, як це роблять російські командири у «м’ясних штурмах».

Також у Мережі виник скандал через смерть військових «Скелі» від пневмонії.

Крім того, зауважимо, що екскомандир 155-ї бригади Станіслав Лучанов, за наказом якого викрали і вбили двох братів з Київщини, раніше був на посаді начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля», яку обіймав до лютого 2026 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
435
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