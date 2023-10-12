Катування і незаконне позбавлення волі: командиру та гранатометнику Тернопільського ТЦК повідомили про підозру

Службовці силоміць заштовхали людину в автомобіль та доправили до ТЦК, а потім побили там двох чоловіків.

Двом службовцям військкомату у Тернополі повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі людини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

ДБР повідомило про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони роти охорони об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони, як вдалося встановити слідчим, силоміць заштовхали людину в автомобіль та доправили до ТЦК, а потім побили там двох чоловіків.

Двом службовцям військкомату у Тернополі повідомили про підозру Фото: Офіс генпрокурора

За словами свідків, чоловіки були в стані алкогольного спʼяніння, намагалися побити чергового військкомату та забрати у нього зброю, після чого сталося побиття.

Співробітникам ТЦК в Тернополі інкриміновано катування, а солдату ще й незаконне позбавлення волі людини, що карається за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Побиття в ТЦК Тернополя: що встановило слідство

Вечері 6 жовтня 2023 року солдат-гранатометник разом із двома особами у військовій формі, яких ще встановлюють, зупинили жителя Тернополя для перевірки документів.

Після того, як вони з’ясували, що він є уродженцем РФ запропонували проїхати до військкомату.

Отримавши відмову, кілька разів вдарили його, насильно заштовхали до автомобіля та відвезли до ТЦК.

Згодом, у соцмережах з’явилося відео, на якому двох лежачих мобілізованих б’ють військові. Серед них і був потерпілий.

Встановлено, що причиною конфлікту стало непорозуміння цих двох мобілізованих із черговим військкомату напередодні. Будучи п’яними, вони намагалися забрати у чергового зброю та били у присутності свідків. Саме це і викликало агресію у підозрюваних. За цим фактом теж зареєстровано кримінальне провадження.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

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