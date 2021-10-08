Катування копами українця в Польщі: прокуратура затримала вісьмох осіб

Четверо затриманих - поліцейські.

Польська прокуратура затримала вісьмох осіб, який підозрюють у вбивстві українця 25-річного Дмитра Никифоренка.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 жовтня.

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Сьогодні їм мають офіційно висунути звинувачення, з усіма затриманими проводитимуть слідчі дії. До слова, четверо із затриманих нині - це поліцейські. Хто решта - офіційно правоохоронці не оголошували в інтересах слідства. Утім, у польських ЗМІ пишуть, що це лікар витверезника, куди доправили українця після затримання, а також троє працівників установи

Новини світу: польська прокуратура затримала вісьмох підозрюваних у вбивстві українця

Як повідомлялося, два місяці тому у місті Вроцлав поліцейські просто з вулиці забрали до витверезника Дмитра Никифоренка. Він повертався з роботи і нібито був на підпитку. Втім, із закладу чоловік живим уже не повернувся. Тіло загиблого повернули в Україну тільки через два тижні і з великою кількістю гриму на обличчі.

Згодом польська Gazeta Wyborcza у своєму розслідуванні заявила, що Никифоренка у витверезнику закатували до смерті.

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