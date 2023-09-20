Катування у ТЦК на Львівщині: стало відомо про двох постраждалих від працівників військкомату

Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.

В одному з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Львівщині незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.

Про це повідомили у середу, 20 вересня, у пресслужбі ДБР.

“Мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося під час досудового слідства, у військкоматі обох чоловіків намагалися примусити “добровільно” пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.

“19 вересня 2023 року під “наглядом” керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же ж день. Інший чоловік отримав удар у голову”, - уточнили в ДБР.

Як повідомлялося, 20 вересня працівники ДБР повідомили про підозру обом військовослужбовцям у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі подано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв подробиці гучного інциденту, який стався на Львівщині між військовозобов’язаними та працівниками військкомату.

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