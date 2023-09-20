Катування ухилянта у ТЦК на Львівщині: яке покарання загрожує військовим

Затриманого при спробі перетину кордону чоловіка утримували у приміщенні військкомату з 12 вересня, його морили голодом та били.

Начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та військовослужбовця-водія цього відділу затримано за звинуваченням у побитті чоловіка та незаконному утриманні його у приміщенні військкомату.

Про це повідомили у середу, 20 вересня, у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

“Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день”, - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР встановили, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

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Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що оприлюднене в Мережі відео буде долучене до матеріалів досудового розслідування. За її словами, потерпілий перебуває на обстежені у лікарів.

Вона також додала, що чоловіка призовного віку, родом із Харківщини, намагався нелегально перетнути кордон з Польщею.

“Відповідними службами було складено протокол про порушення правил перетину державного кордону. Але за таке правопорушення є адміністративна відповідальність, тобто людина мала просто сплатити штраф”, - уточнила Тетьяна Сапьян.

Натомість, за словами представниці ДБР, ухилянта відправили до ТЦК, щоб поставити на облік. Уже у військкоматі чоловіка незаконно утримували, морили голодом та били, примушуючи пройти військово-лікарську комісію та йти на фронт.

Щодо затриманих працівників ТЦК вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України). За ці злочини санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

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