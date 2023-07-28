Катував і погрожував "повільно вбивати": СБУ зібрала докази проти екскерівника Оленівської колонії

СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, який причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ.

Служба безпеки зібрала докази на екскерівника окупаційної "Волноваської виправної колонії" (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року прихильник окупантів організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ.

Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора". Там до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства.

Для "конвоювання" людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого – "молодшого інспектора відділу нагляду" окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими.

За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, який до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій "посаді" до кінця липня.

Крім того, встановлено, що його підлеглий до "призначення" перебував у складі так званої "служби виконання покарань" терористичної організації "ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія. Йому інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

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