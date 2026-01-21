Катував і "розстрілював" підлеглих: судитимуть заступника командира батальйону ЗСУ (відео)

Судитимуть заступника командира батальйону ЗСУ / © Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо заступника командира одного з батальйонів Збройних сил України, який дислокувався в Сумській області. За даними слідства, офіцер систематично знущався з підлеглих військовослужбовців та застосовував до них жорстоке фізичне насильство.

Деталі повідомили у пресслужбі ДБР.

Протиправні дії розпочалися після того, як двоє солдатів записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої він погрожував їм розстрілом у разі відмови виконувати його вказівки. Згодом один із військових оприлюднив цей запис у соціальній мережі.

Після публікації відео заступник командира батальйону почав переслідувати авторів запису. Щоб змусити їх видалити відео та публічно попросити вибачення, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і здійснив п’ять пострілів під ноги та над головами військовослужбовців, імітуючи розстріл.

Судитимуть офіцера ЗСУ, який катував підлеглих і імітував розстріл солдатів. / © Державне бюро розслідувань

Після цього офіцер побив солдатів військовим шоломом, завдаючи ударів по голові та тулубу. Внаслідок побиття в одного з потерпілих стався розрив меніска, а шолом зазнав деформації.

Оскільки відео не було видалено з Мережі, обвинувачений посилив тиск. Він наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як самоскалічення.

Крім того, слідство встановило ще один епізод: під час службового конфлікту з іншим заступником командира батальйону обвинувачений вдарив його в голову, спричинивши тілесні ушкодження.

Офіцеру інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало керівника фінансової служби бойової бригади на Запорізькому напрямку. За даними слідства, посадовець привласнив 9,7 млн грн виплат військових.