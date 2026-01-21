- Дата публікації
Катував і "розстрілював" підлеглих: судитимуть заступника командира батальйону ЗСУ (відео)
ДБР завершило розслідування щодо заступника командира батальйону на Сумщині, який катував військових, відкривав стрілянину під ноги та поранив підлеглого.
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо заступника командира одного з батальйонів Збройних сил України, який дислокувався в Сумській області. За даними слідства, офіцер систематично знущався з підлеглих військовослужбовців та застосовував до них жорстоке фізичне насильство.
Деталі повідомили у пресслужбі ДБР.
Протиправні дії розпочалися після того, як двоє солдатів записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої він погрожував їм розстрілом у разі відмови виконувати його вказівки. Згодом один із військових оприлюднив цей запис у соціальній мережі.
Після публікації відео заступник командира батальйону почав переслідувати авторів запису. Щоб змусити їх видалити відео та публічно попросити вибачення, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і здійснив п’ять пострілів під ноги та над головами військовослужбовців, імітуючи розстріл.
Після цього офіцер побив солдатів військовим шоломом, завдаючи ударів по голові та тулубу. Внаслідок побиття в одного з потерпілих стався розрив меніска, а шолом зазнав деформації.
Оскільки відео не було видалено з Мережі, обвинувачений посилив тиск. Він наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як самоскалічення.
Крім того, слідство встановило ще один епізод: під час службового конфлікту з іншим заступником командира батальйону обвинувачений вдарив його в голову, спричинивши тілесні ушкодження.
Офіцеру інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало керівника фінансової служби бойової бригади на Запорізькому напрямку. За даними слідства, посадовець привласнив 9,7 млн грн виплат військових.