Катував українців в Криму: ексватажку бойовиків "ДНР" Бєзлеру повідомили про підозру

Росіянину і екскерівнику бойовиків Ігорю Бєзлеру повідомили про підозру в сприянні окупації ЗС РФ території Автономної Республіки Крим.

Колишнього ватажка незаконного збройного формування "ДНР" підозрюють в катуванні українців в Криму. Також він причетний до окупації півострова.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Крима і міста Севастополя.

За даними слідства, підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Автономної Республіки Крим. У березні 2014 року, перебуваючи у м. Сімферополь, він разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їх публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова.

"Тримаючи потерпілих у міському військкоматі, особисто застосовував до двох з них погрози, тортури, насильство та наносив тілесні ушкодження вважаючи, що вони можуть перешкодити проведенню незаконного референдуму щодо входження АР Крим до складу РФ", - йдеться у повідіомленні.

Такі дії вказаного громадянина РФ заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру громадянину РФ, активному учаснику подій, які призвели до окупації кримського півострова, саме він пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування, яке діяло на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Судячи з фото, якого опублікувала прокуратура, мова йде про ватажка бойовиків Ігоря Безлера.

Зазначимо, що восени 2014 року з’явилася інформація, що українські спецслужби ліквідували Бєзлера. Проте у липні 2015-го в пресі з посиланням на штаб АТО з'явилися повідомлення про повернення терориста в Горлівку. Де зараз перебуває зловмисник — невідомо. Раніше у Мережі писали, що Бєзлер може переховуватися в окупованому Криму.

Нагадаємо, у серпні 2021 року СБУ завершила досудове розслідування щодо ватажка бойовиків терористичної організації "ДНР" Ігоря Бєзлера.

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