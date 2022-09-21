Катував військовополонених електричним струмом та бив кийками: полковнику росгвардії повідомлено про підозру

В Україні заочно повідомили про підозру полковнику росгвардії, який катував полонених.

Він намагався схилити їх до співпраці та тримав у місцевому сізо.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Повідомлено про підозру заступнику начальника управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Ростовській області полковнику поліції, який з березня 2022 року на території тимчасово окупованої Херсонщини здійснює керівництво військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ", - проінформували в прокуратурі.

Слідством встановлено, що у квітні 2022 року за його вказівкою окупанти катували двох затриманих місцевих мешканців, щоб отримати від них інформацію щодо причетності до ЗСУ, місць перебування українських захисників та Сил оборони. Декілька днів чоловіків утримували в захопленій адмінбудівлі ГУ НП в Херсонській області, а також у місцевому слідчому ізоляторі, де систематично били кийками, погрожували розправою та застосовували електричний струм.

Весь час полонених намагалися переманити на свій бік та змусити погодитися на співпрацю у правоохоронних органах.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури полковнику Росгвардії заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почнуться вже сьогодні, 21 вересня.

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