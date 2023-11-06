Кауфмана таємним рішенням суду випустили із СІЗО, - Гутовська

Вищий антикорупційний суд так і не надав коментар щодо ухвали про зміну запобіжного заходу бізнесмену Борису Кауфману.

Про це повідомила директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, досі немає реакції ВАКС чи пана Шкодіна (судді, який випустив Кауфмана з-під варти. - Ред.) на те, що відбулося 1 листопада. Досить дивним чином не було засідання. Пан Шкодін, на скільки я розумію, чи не провів засідання, чи громадськість не була допущена до зали суду. І, на жаль, на скільки мені відомо, досі немає коментаря ні пана Шкодіна, ні ВАКС. Я сподіваюсь, що це питання буде якимось чином вирішено і громадськість отримає відповіді на ці, на мою думку, цілком слушні запитання", - зазначила вона.

За її словами, було б доцільно дати якийсь коментар чи судді, чи ВАКС для того, щоб громадськість розуміла чому це засідання не було проведено, чи чому його було проведено без допущення громадськості.

Гутовська не дає оцінку діям конкретного судді, не маючи даних про всі обставини, чому так відбулося.

Її також запитали, чи відсутність сторони захисту на запланованому проголошенні ухвали про зміну запобіжного заходу Кауфману, означає, що їх поінформували.

"Мені важко робити якісь категоричні висновки, але дійсно я думаю, що ви маєте рацію у ваших припущеннях і той факт, що ні пан Кауфман, ні його захист та, скажімо, група підтримки, не прибули до суду, наштовхує на певні роздуми", - підсумувала Гутовська.

Як повідомлялося, йдеться про справу щодо заволодіння стратегічним об’єктом - одеським аеропортом та доходом від його діяльності.

Кауфман перебував у слідчому ізоляторі з 7 вересня.

Згідном із висновками НАБУ та САП, збитки, спричинені злочином, становлять понад 2,5 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.