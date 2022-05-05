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Кав'ярні та заводи: до Дніпропетровщини переїхали підприємства із зони бойових дій

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Кав'ярні та заводи: до Дніпропетровщини переїхали підприємства із зони бойових дій

Центр Дніпра/ Фото: Карина Бондаренко

До Дніпропетровської області переїхали заводи, підприємства та кав'ярні з Донеччини та Луганщини, де ідуть бойові дії.

Про це 5 травня розповів голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Підприємці перевезли своє обладнання та сировину. На Дніпропетровщині їм допомогли знайти приміщення для роботи та розселити людей

"Вже працює Краматорський завод спеціального кріплення. У травні стануть до роботи швейне виробництво із Лисичанська, мережа кав’ярень із Сєвєродонецька і Краматорський завод із виробництва промислових машин. Ще 7 компаній розмістили у нашій області свої склади", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, надвечір 4 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Дніпру. Одна влучила в об‘єкт залізничної інфраструктури, другу - збили сили ППО. Станом на ранок на Дніпропетровщині все спокійно, ніч минула з тривогою, але без обстрілів.

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