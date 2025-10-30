ТСН у соціальних мережах

Кава як мистецтво: за що UPG отримала звання «Найкавовішої АЗС 2025» Партнерський Матеріал

Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG стала переможцем першого всеукраїнського конкурсу «АЗС року 2025», завоювавши головну нагороду в номінації «Найкавовіша АЗС».

Кава як мистецтво: за що UPG отримала звання «Найкавовішої АЗС 2025»

Цього разу похід на каву перетворюється на міні-дослідження та експеримент. Спрацьовує журналістська звичка не вірити на слово, а перевіряти на смак - у прямому значенні. 

UPG має “найкавовіші АЗС”? Має галузеву нагороду в цій номінації? І це у час, коли кава вже атрибут більшості мереж. А значить конкурентів - сила силенна. 

Я не зануда, але питання принципове: реальність має відповідати відзнаці. Йду і перевіряю. І тепер ділюся враженнями.

Відвідувач

Почнемо з ключового - кава дійсно гарна! Сиджу у відпочинковій зоні АЗК. Смакую старий добрий класичний американо на арабиці, у порцеляновому горняті. На заправці.

Це і приємно, і важливо. Кава - не просто напій, це ще й подача. Посуд дає відчуття гідності, поваги і неспішності. Завдяки такому базовому елементу як правильне горнятко, кавування у місці, до якого нібито потрапляють ненадовго, отримує сенс - можливість не лише заправити авто, а й наповнити себе - емоційно, чуттєво, психологічно.

І це - чудова відправна точка, щоб поглиблювати своє враження.

Справа у тому, що Україна, якось непомітно для самої себе, перетворилася на країну із розвиненою кавовою культурою. Іноземці теж це помічають: популярність кави та її різноманітність в Україні кидається в очі.

Ми країна, старше покоління якої ще пам'ятає радянський кавовий напій з ячменю, що знайоме із дефіцитом навіть якісної розчинної кави, що може пригадати популярність “три в одному”. 

А тепер у нас - розвиток кав'ярень “четвертої хвилі”, тобто культури споживання кави як мистецтва, як вибудови соціальних зв’язків, застосування інновацій і технологій під час її приготування, більш індивідуального та різноманітного підходу до смаків. Просто інформацією про країну походження кавових зерен (третя хвиля) споживача вже не задовольниш. Молоде покоління - точно. 

Це демонструє, наскільки українці цінують якість, емоції та досвід. Що ж UPG, що у тебе ще по каві?

Кавова карта

Відзначаю, що у UPG кава не “для галочки”.

Звісно, серед пропозицій багато класики. А як же без неї. Це немов у музиці - якими б не були сучасні твори, в основі завжди класична “база”. І вона завжди має бути у кавовій карті - для відповідного настрою, для ділової розмови, для тих, хто звик і не поспішає експериментувати. Тому: еспресо, американо, з молоком на вибір, капучино, лате, макіато, вершкова кава. Ще є особливий флет-вайт, на основі подвійного еспресо та збитого молока.

Ну а далі те, що справді порадує і вибагливого гурмана.

Кава з рослинним молоком — мигдальним. Воно додає напою нової текстури та смаку. 

І головне - дозволяє насолоджуватися кавою тим, хто не п’є коров’яче молоко, дотримується веганства або має непереносимість лактози. Для цього теж є варіант кави з безлактозним молоком.

Авторські кавові мікси з лавандовими або ментоловими нотами на основі капучино, лате або вершкової кави — мають бути ароматними, зі свіжим або квітковим акцентом.

Авторські напої з карамельними кульками — за задумом, додають шарму класичним позиціям: какао, лате. 

Пишу це як людина, що почастувала і цей пункт меню. Какао справді стало більш “веселим”, але й не перенасиченими.

Матча — як відомо, це корисний напій на основі зеленого чаю, без різкого кофеїну. У карті також матча-лате та матча з лавандовим або ментоловим акцентом - варіанти,  що мають як освіжити, так і заспокоїти.

Для любителів холодної кави пропонують еспресо-ментонік, оранж-каву та айс-лате з лавандовим сиропом. 

Загалом кавое меню містить близько 50 позицій, включно із сезонними “осінніми” смаками, в яких є прянощі.

Ця кавова карта справді має власний стиль. Поєднує класику і експерименти, які додають характеру напоям. Не просто відповідає трендам, а пропускає їх крізь власну оптику — створюючи впізнаваний стиль і нові акценти. Може задовольнити різні смаки та підкреслити будь який настрій - і, головне, здивувати. 

І саме тут помітно різницю. Більшість мереж АЗК сприймають каву як сервіс “на ходу”: швидко, стандартно, без нюансів. UPG ж вибудовує власну філософію кавування. Виникає відчуття, що кава не додаток до дороги, а її природна частина. Саме час підійти до баристи.

Бариста

Підходжу, представляюсь. Пояснюю мету свого візиту - посміхається. Поки розпитую деталі кавової карти, формується невелика черга з відвідувачів. 

- Я хочу, щоб Ви мене переконали, що UPG - “найкавовіше АЗК”. Але спочатку поясніть, чому взагалі цьому треба приділяти увагу?

- А чому треба дихати? Чому необхідно стежити за своїм виглядом? Чому треба якщо робити щось - то якісно? Це просто само собою. Гарна кава і обслуговування - це смак і якість життя. Так було завжди. Чому АЗК має бути винятком?

Я насправді не розраховую на повноцінне інтерв’ю і не хочу відволікати від роботи.

- Щоб Ви самі запропонували мені спробувати, щоб відчути родзинку кави UPG?

- Якщо шукаєте щось авторське - спробуйте флет-вайт або наш мікс з лавандою. А якщо хочете освіжаюче і незвично — матча-лате.

Трохи відходжу, даючи іншим можливість зробити замовлення.

Атмосфера - як у міській кав’ярні. Бариста працює уважно, з тією самою концентрацією й легкістю, що й у закладі десь у центрі міста. Незвично - і приємно.

- Чи треба після UPG ще кудись їхати на каву? - питаю з іронією у жінки поруч.

-  Можна приїхати на UPG спеціально по каву, а не лише заправитись, — усміхається вона. Шах і мат.

- Наскільки важливо, щоб кава на заправці була справді смачною? - питаю у молодого хлопця.

- я би не брав несмачну каву в принципі, незалежно від місця. Те, що тут є якісна кава і є вибір - це ще й викликає довіру в цілому до мережі. 

Виходжу на вулицю. Навколо осінь - її кольори, прохолода і свіжість. День набирає обертів, людей більшає. Аромату кави - теж.

В підсумку

Та перевірка триває. А я - людина фактів. Ось що можна знайти з відкритих джерел про каву у UPG:

У 2025 році UPG помітно масштабувала мережу своїх АЗК - в Україні з’являться 279 нових станцій під цим брендом. У тому числі у невеликих населених пунктах. Що робить компанію одним з лідерів ринку за кількістю заправних станцій. 

Нещодавно на 55 станціях мережі зʼявилися нові кавомашини Mytico вартістю 37 000 євро кожна – одні із найдорожчих моделей у світі. Тобто, UPG витратила на придбання кавової техніки $2 млн, ще 1 млн євро – на встановлення, навчання персоналу та посуд.

Вже можна робити висновки. Певною мірою - це український феномен: перетворення АЗК на повноцінні заправно-відпочинкові комплекси. В яких є все необхідне для паузи в дорозі, а не лише для наповнення баку: просторі приміщення, дитячі куточки, і, звісно, - кава. UPG як раз та компанія, що формує цей напрямок розвитку. 

Мій скепсис розвіюється. Кава - на належному рівні. її - багато і на різні смаки. Її авторські види дають розуміння, що над ними працювати досвідчені баристи, яких, напевно, долучають до розробки рецептів. “Найкавовіших” рецептів.

Але ще не все. Маю додатковий привід звернутись з питаннями до персоналу.

Необхідне уточнення стосується води, на якій готують каву. От що вдалося з’ясувати: для приготування всіх напоїв UPG використовується фільтрована вода високої якості, яка проходить кілька етапів очищення - від грубої фільтрації до зворотного осмосу, а потім збагачується корисними мінералами. Її якість регулярно перевіряють, а на випадок перебоїв є резерв очищеної води. 

Це той момент коли можна ставити крапку - не у “романі” з кавою на UPG, а в опису свого досвіду. 

Є сенс кожному переконатися самостійно - кавова культура в Україні справді вражає, а гарна кава на АЗК - це зовсім неочікуваний, але доволі цікавий варіант її розвитку.

