Кава на городі: навіщо досвідчені дачники використовують цей популярний напій

Натуральна кава має збалансований і багатий склад, тому вона сприятливо впливає на рослин. Вона може використовуватися як добриво для рослин. Також її використовують і в інших цілях. В яких саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кава може стати чудовим засобом для підживлення рослин на городі, а також захистить ваші насадження від шкідників.

Захист від мурах та слимаків

Часто з цими шкідниками на ділянці буває досить важко впоратися. Але за допомогою звичайної кави проблему можна швидко вирішити.

Що потрібно робити? Просто викладіть кавову гущу (рештки, які залишаються після того, як ви випили напій) в місцях, де найчастіше зустрічаються мурахи або слимаки. Незабаром ці шкідники забудуть дорогу до вашої ділянки.

Підживлення квітів

Кавова гуща як добриво може використовуватися для вазонів чи садових квітів, які полюбляють кислий ґрунт. Можете навіть просто підсипати каву у землю, а можна збагатити її склад, змішавши з іншими добавками.

Найкраще поєднувати каву з вапном, листям.

Для багатого урожаю моркви

Натуральну каву можна використовувати і в разі, якщо ви хочете підвищити урожайність моркви. Для цього фахівці радять змішати матеріал для висаджування з кавою та відправити його у ґрунт. Найкраще використовувати мелену каву.

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