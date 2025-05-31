Як позбутися кротів на ділянці? / © pixabay.com

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Кроти проводять більшу частину свого життя під землею. За допомогою міцних лопатоподібних передніх кінцівок вони риють тунелі, які використовують для полювання та пересування. За один день тварина може нарити близько 50 м таких тунелів. Харчуються кроти дощовими черв'яками, личинками гусениць, слимаками, жуками, дрібними гризунами, земноводними. Горбики, які можна побачити на поверхні ґрунту — це пастки. Так тварина приваблює дощових черв'яків.

Полюбляють кроти пухкий і м'який ґрунт, тому найкомфортнішим місцем їхнього проживання є саме доглянуті сади. Рослин тварини не торкаються, але під час риття тунелів можуть пошкодити кореневу систему. Тому їх намагаються позбутися.

І ось сім способів зробити це, не поранивши і не вбивши саму тварину.

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Шумові відлякувачі

Кроти мають дуже гострий слух, тому їх лякають і дратують гучні звуки. Найпопулярнішим способом боротьби з тваринами є ультразвукові і звукові відлякувачі. Ці пристрої мають вигляд штирів, які встромляються у землю в місцях скупчення кротовин.

Можна створити й безкоштовну альтернативу — наприклад, взяти радіо на батарейках, покласти його до пакета, що не промокає, і покласти на купку землі, яку вирив кріт.

Вертушка

Повітряна вертушка — ще один ефективний спосіб відлякати від ділянки кротів за допомогою вібрацій. Для виготовлення беруть металевий або дерев'яний штир, який встромляють у землю. Коли вертушка обертається, вона створює коливання, які поширюються через ґрунт.

Пастка-труба

Таку пастку поміщають у кротовий тунель. Коли тварина проходить по ньому, то застрягає в трубі. Потім пастку потрібно витягнути та випустити крота якнайдалі від свого житла. Найбільше кротові сподобаються заплава річки, поле, листяний ліс. Не залишайте пастки на понад один день, тому що тварині потрібно їсти постійно і через 14 годин настане смерть звірятка.

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Саморобні пастки

Ви можете і самостійно виготовити просту та гуманну пастку. Для цього розкопайте кротовину і врийте в землю ємність (трилітрова банка, відро). Зверху найкрийте конструкцію шматком шиферу або дошкою, а на дно ємності насипте землі і трохи дощових черв'яків. Сталеві відра краще не використовувати, тому що запах металу може відлякати тварину від пастки.

Ароматичні відлякувачі своїми руками

Хоча зір у крота розвинений погано, але тваринка має хороший нюх. Тому можна помістити в тунелі щось, що відрізнається сильним запахом. Рекомендовано використовувати:

кавову гущу;

тухлі яйця, зіпсовану рибу;

ганчірки, які змочують у мазуті чи бензині;

часник;

гострий перець;

касторове масло.

В магазинах можна знайти і спеціальні ароматичні гранули, які розсипають на ділянці і поливають водою або засипають до кротовин.

Як позбутися крота на подвір'ї за допомогою рослин

Деякі рослини здатні відлякати крота. Серед них:

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чорнобривці — виділяють у ґрунт природні інсектициди, позбавляючи кротів їжі;

нарциси — мають токсичне коріння;

рябчик імператорський — запах відлякує кротів;

їстівні рослини з сильним запахом — цибуля, часник, селера, кріп, базилік.

Ефективний паркан від кротів

Цей спосіб вважають найнадійнішим, хоча він і потребує багато часу й сил. По периметру всієї ділянки встановлюють підземний паркан. Можна зробити його і як канаву, яку наповнюють щебенем чи битою цеглою. Також можна врити в землю листову сталь або сітку.

Мінімальна глибина паркану повинна становити один метр. Теоретично кріт може прорити тунель і під сіткою, але коли тварина стикається з перепоною, то, найчастіше, розвертається в інший бік. Кроти можуть пересуватися і поверхнею, тому перепона повинна також мати висоту хоча б 20 см.

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