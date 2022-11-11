"Кавунів багато не буває": "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки "Херсон - це Україна!"

"Укрпошта" 11 липня заявила про випуск нової поштової марки "Херсон - це Україна!".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсону, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять на пару днів раніше події. Бо в "Укрпошті" точно знають, що наші військові – найкращі, а деокупація, то лише питання часу", - йдеться у повідомленні Смілянського.

Окрім марки, "Укрпошта" випустила ще й конверт. На ньому український солдат "вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад до України та листівка "Херсон – це Україна". "Кавунів багато не буває", - наголосив гендиректор компанії.

У п'ятницю, 11 листопада, стартує передзамовлення. Саму марку планують запустити безпосередньо в Херсоні в грудні.

Забронювати можна тут на сайті: https://postmark.ukrposhta.ua. Зазначається, що передзамовлення мусить бути окремим замовленням, тобто в кошику має бути лише цей набір.

Нагадаємо, 4 листопада, "Укрпошта" випустить нову марку - "Кримський міст на біс!". Тираж становить 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок.

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