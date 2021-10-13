Казала, що родич із США передає дешеву техніку: у Тернопільській області жінка виманила в покупців 2 млн грн

Казала, що родич із США передає дешеву техніку: у Тернопільській області жінка виманила в покупців 2 млн грн

Через дії шахрайки постраждали 20 людей.

У Тернопільській області 31-річна жінка виманила в довірливих покупців 2 млн грн. Вона обіцяла потерпілим продати дешеву техніку із США.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

До поліції звернувся 30-річний чоловік. Він повідомив, що замовив в продавчині техніки на понад 6 тис. доларів, проте так і не отримав обіцяного. Коли ж він поцікавився, де товар, то зловмисниця віддала йому лише два телефони, які як встановили правоохоронці, придбала в Тернополі.

Загалом від дій жінки постраждало 20 осіб. Покупцям вона розказувала, що має родича в США, який передає їй дешеву техніку та пропонувала придбати в неї товар. Проте отримавши гроші, жінка зникала. Загалом вона виманила в потерпілих майже 2 млн грн. Жінку оголосили в розшук та затримали. Їй інкримінують шахрайство. Триває слідство.

Нагадаємо, на Полтавщині шахрайка ошукала пенсіонера на понад пів мільйона гривень. Жінка видала себе за ворожку і видурила у чоловіка чималу суму грошей.

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