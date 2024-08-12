Казали, що Київ впаде за 3 дні, а зараз ви вже на території РФ: сенатор Грем на зустрічі з Зеленським

Також Грем виступив за скасування обмежень на удари по території РФ зброєю американського виробництва, наголосивши, що ЗСУ "не можуть воювати з однією рукою за спиною".

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем ы його колега від Демократичної партії Річард Блументаль підтримали військову операцію України в Курській області.

Про це сенатори заявили під час свого візиту до Києва та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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"Через два з половиною роки війни ви продовжуєте стояти на своїх позиціях, та ще й зайшли до Росії. Ми пишаємося вашим керівництвом. Ви демонструєте багато чого, що я ще не бачив. Казали, що Київ упаде за три дні. Бачите, як повернулося. Всі вони помилялися. Ви вже на території Росії. Це сміливо й чудово. Я радий, що ви нас про це не попередили, натомість це зробили. Тепер росіяни платять ціну. Це правильно", – заявив сенатор Грем.

Він висловив сподівання, що 2024 року Україна отримає більше військової допомоги від Конгресу.

Сенатор зауважив, що наступного року США матимуть нового президента. Однак у Вашингтоні чудово розуміють, що процвітання України – в інтересах Сполучених Штатів.

"Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, гарно. Продовжуйте в тому ж дусі. Путін почав це, надеріть йому д**у. Зрештою, адміністраціє (президента США – Ред.), я ціную вашу підтримку, але дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти", – закликав американський сенатор.

Також Грем виступив за скасування обмежень на удари по території РФ зброєю американського виробництва, наголосивши, що українські військові "не можуть воювати з однією рукою за спиною".

Блументаль підтримав слова свого колеги щодо бойових дій ЗСУ на території РФ. Також він запевнив, що працюватиме над тим, щоб США виділіли Україні ще один пакет військової допомоги до кінця цього року.

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За його словами, наразі у Штатах пропонується новий законопроєкт, який буде називатися "Допомагай Україні".

"В ньому буде закріплено двопартійну підготовку, і ми б хотіли, щоб це було закріплено на рівні закону, а не лише на рівні рішення президента США. Ви бороните безпеку не лише свою, але й інших", – розповів Блюменталь.

Він назвав прорив на Курщині історичним.

Раніше повідомлялося, що США з’ясовують стратегію України в Курській області.

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