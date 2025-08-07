Кажани напали на людей у Сумах: чим небезпечні укуси і що робити

Кажан / © Unsplash

В кінці липня у Сумах кажани вкусили двох людей і ті потрапили до лікарні. Часто кажани — безсимптомні переносники вірусу сказу, який є смертельним для людини.

Про це повідомив Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

В кінці липня до Сумської міської лікарні звернулись двоє постраждалих від укусів кажанів. Обидва інциденти сталися, коли люди намагалися вигнати тварин зі своїх помешкань. Постраждалим негайно призначили антирабічне лікування (на запобігання розвитку сказу).

Чим небезпечні укуси кажанів?

Зазначається, що кажани можуть бути переносниками вірусу, який викликає захворювання на сказ. Серед свійських тварин зазвичай носіями цієї інфекції є собаки та коти, а у дикій природі — вовки, лисиці, кажани, їжаки тощо. Без належної медичної допомоги та вчасного лікування ризик померти від сказу сягає 100%.

Заразитися від хворої на сказ тварини можна через:

укус,

подряпину,

мікроушкодження шкіри,

потрапляння зараженої слини на слизові оболонки або ушкоджену шкіру людини.

Інкубаційний період сказу в людини триває від семи днів до трьох місяців, а за певних умов і факторів — навіть рік і більше. Це залежить від розташування та кількості укусів, глибини рани, виду тварини та її вірусного навантаження.

Що робити, якщо кажан залетів на балкон?

Зараз триває сезон міграції кажанів — вони шукають місце для зимівлі. Зазвичай кажани не нападають на людей, якщо їх не лякати чи провокувати. Вкусити вони можуть задля самозахисту від небезпеки.

«Якщо кажани залетіли до вас на балкон чи в житло, поводьтеся спокійно, щоб їх не налякати. Перейдіть в інше приміщення та зателефонуйте 112 або в службу порятунку тварин», — порадили в центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, наприкінці липня через спалаху сказу у Київській області на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів було запроваджено карантинні обмеження. Вони діятимуть щонайменше до 25 серпня.