Казарми, сотні позашляховиків і автоцистерн: у Криму виявили нову військову базу окупантів (фото)

У тимчасово захопленому Криму окупанти облаштували нову військову базу. На території села Широке поблизу Сімферополя на місці колишнього фермерського господарства виявлено розташування казарми та сотні вантажівок, позашляховиків і автоцистерн, які перевозять паливо.

Про це свідчать фото супутника Planet Labs за 23 червня, передають "Схеми".

Українські військові експерти висловили думки щодо ситуації. За їхніми словами, це може свідчити про збільшення присутності армії РФ у тимчасово захопленому Криму. Також "Схемам" вдалось ідентифікувати бригаду, що розташувалася у Широкому. Ним виявилася 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОбМТЗ), місце дислокації військової частини – місто Уссурійськ (Далекий Схід РФ).

Розгортання бази в цьому місці розпочалось ще у березні 2023 року. Фото: "Схеми"

Розгортання бази в цьому місці розпочалось ще у березні 2023 року. Раніше там було фермерське господарство, пишуть "Схеми".

Фото супутника Planet Labs за 23 червня

"Десятки вантажівок та автоцистерн, які перевозять пальне, супутник зафіксував і на другій ділянці села Широке. Раніше, ще у 2022 році, на цій території також була техніка, але в меншій кількості та не військова", – йдеться у матеріалі.

Журналісти "Схем" зв’язалися з одним із російських військовослужбовців – 26-річним Кирилом Бишковим, який раніше був внесений до бази "Миротворець". Він підтвердив, що служить у 101 бригаді і дійсно перебуває в Криму.

"В Криму залишилося не так багато місць, де можна розгорнути подібні з'єднання, а штатний склад такої бригади – близько двох тисяч осіб", – вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

Він зазначив, що підрозділи, які відповідають за матеріально-технічне забезпечення, зазвичай розгортають разом із бойовими частинами, щоб швидко організувати ремонт техніки чи підвезення пального.

Тим часом окупанти у Криму затримали та оштрафували кримських татар через національні прапори. На 73-річного Рустема Курносова та 65-річного Енвера Усеїнова, у якого 3 група інвалідності та цукровий діабет, силовики склали протоколи.

Раніше експерти висловлювали думку, що російські окупанти розглядають можливість відходу від Криму.

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