"Кажани й птахи не дотримуються суверенних кордонів, як і Росія": в ООН жорстко потролили РФ через маячню про біолабораторії (відео)

З російських бреднів про українські біолабораторії вже сміється весь цивілізований світ.

В ООН вже не витримують маячні РФ про українських бойових комарів і птахів. Представники різних країн вже відкрито тролять росіян через їхні бредні.

Так, нещодавно РФ за маячню про комарів, кажанів та птахів жорстко потролила представниця США в ООН, пані-посол Лінда Томас-Грінфілд.

"Росія попереджає, що біологічні патогени будуть розносити кажани, птахи і комарі. Росії відомо, що в багатьох лабораторіях вивчають мігруючі види, для того, щоб вивчати патогени - це звичайна практика. Тільки ось кажани та птахи не зберігають суверенних кордонів, так само як і Росія", - сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що раніше представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив Україну у підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, йшлося про птахів, кажанів та комарів. Зокрема вказані істоти будуть переважно атакувати російських військовослужбовців і заражати їх небезпечними вірусами.

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