"Казки під ялинку": працівники "Укртелеком" стали дикторами і озвучили книгу для дітей

"Укртелеком" спеціально до свят взяв участь у проєкті "Казки під ялинку". Так, з’явилася аудіокнига з 16 ексклюзивних чарівних казок сучасних українських авторів від "Видавництва Старого Лева".

Працівники контакт-центру національного оператора "Укртелеком" на певний час стали дикторами і озвучили книгу "Казки під ялинку" - це зимові історії, де на дітей чекають зустрічі з домовиками, феями, святим Миколаєм та його помічниками, єнотиком Бо та іншими казковим істотами.

"Ми, в "Укртелеком", хочемо додати трішки радісного настрою всім українцям. Наші колеги з контакт-центру з різних куточків України вклали у кожну казку свої найкращі побажання, тепло і турботу. Нехай Новий рік принесе всім нам Перемогу, мир і безпеку для наших близьких і рідних", - каже заступниця генерального директора з корпоративних комунікацій "Укртелеком" Олена Шрамко.

Аудіокнига доступна для безоплатного прослуховування у розділі "Аудіо" в мобільному застосунку MEGOGO, а також за спеціальним телефоном Укртелеком 0 800 506 024.

Проєкт "Казки під ялинку".