Казкова орхідея: як доглядати, щоб вона квітнула знову і знову?

Казкова орхідея: як доглядати, щоб вона квітнула знову і знову?

Для орхідеї найбільш підходящим місцем існування вважається тропічний клімат. Але ці казкові рослини часто купують на подарунок в Україні. Як створити правильні умови і доглядати за орхідеєю, щоб вона квітнула знову і знову, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви хочете милуватися квітучими орхідеями круглий рік, доведеться докласти зусиль.

Вік рослини — насамперед потрібно визначити його

Надто молода орхідея (якщо їй менше року) квітнути не буде. Як визначити, чи рослина вже готова випустити квіти? Потрібно порахувати її пагони. Якщо їх від 5 до 8, значить, перед вами доросла орхідея і можна приступати до правильного догляду, щоб стимулювати її.

Орхідея не любить перемін

Ця рослина дуже вимоглива. Якщо ви хочете, щоб квітнула орхідея, догляд в домашніх умовах повинен починатися з того, що її заборонено рухати. Адже рослина отримує справжній стрес, коли освітлення, температура повітря, вологість чи інші показники змінюються.

Найважливіше коріння

Вони потребують багато сонячного світла, а тому орхідею краще всього висаджувати у спеціальні прозорі горщики. Дуже важливо, щоб вони мали достатньо дренажних отворів.

Орхідея — догляд в домашніх умовах передбачає правильний полив

Поливати рослину потрібно лише тоді, коли ґрунт повністю просох. Інакше коріння може згнити. Варто запам’ятати одне важливе правило: коли орхідея відквітне, полив потрібно скоротити до одного на місяць, щоб дати їй відпочити.

Освітлення повинне бути хорошим

Орхідея не любить тінь, а тому горщик з цією рослиною потрібно ставити у добре освітлене місце. Якщо в вашій оселі такого немає, варто придбати фітолампу. Особливо важливо це восени і взимку, якщо ви хочете, щоб квітла орхідея. Догляд в домашніх умовах неможливий без фітолампи, адже вона дає достатнє освітлення і не пересушує повітря.

Не забувайте про добрива

Для орхідеї найкраще підходять фосфор і калій. Завдяки їм рослина випустить квіткові бруньки, а самі квіти будуть рости більш здоровими і міцними.

Орхідея і догляд в домашніх умовах, щоб рослина часто квітнула / Pexels

Орхідея і догляд в домашніх умовах: важлива температура

Ця рослина не любить, коли температура повітря довкола неї сильно змінюється. А тому потрібно зробити так, щоб нічна температура знижувалася відносно денної на 4-6 градусів і не більше. Взимку рослині буде краще поблизу батареї, Але в цьому випадку обов’язково провітрюйте приміщення (без протягів).

Стрес допоможе квітнути

Якщо орхідеї надто комфортно, вона може гальмувати випущення нових квітконосів. Тому варто на деякий час створити для неї стресові умови. Наприклад, менше поливати чи поставити в прохолодне приміщення.

Вологість повітря ще одна важлива умова

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Орхідеї не подобається сухе повітря, адже це тропічна рослина. В пересушенному приміщенні вона може припинити квітнути і навіть скинути нерозквітлі бутони. Якщо в вашій оселі є така проблема і стоїть орхідея, догляд в домашніх умовах повинен включати в себе пряме обприскування або використання тарілки з водою.

Не забувайте про періоди спокою

Коли орхідея відквітне наступає період спокою. За цей час рослина повинна накопичити сили для нового квітіння. Щоб їй було комфортно, потрібно дотримуватися всіх правил, які були описані вище. Також саме зараз орхідея готова до пересадки. Зазвичай робити це треба раз у 2-3 роки.

Орхідея і догляд в домашніх умовах: що можна і не можна робити, коли вона квітне

Якщо ви побачили на своїй рослині квітконоси, це не означає, що можна розслабитися і просто милуватися її красою. Щоб продовжити період квітіння, варто дотримуватися наступних порад:

вчасно видаляти зів’ялі квіти;

підв’язувати нові “стрілки”, щоб вони не зламалися;

створити для рослини комфортні умови.

А також не забувайте, що не можна обприскувати квіти в період цвітіння, адже це призведе до загнивання бутонів. Не ставте горщик біля фруктів. Вони виділяють етилен, який сприяє швидкому старінню квіток.