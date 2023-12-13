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Казначей Києво-Печерської лаври намагався незаконно перейти кордон з переодягненими попами

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Казначей Києво-Печерської лаври намагався незаконно перейти кордон з переодягненими попами

Псевдостарці намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою / Фото: Держприкордонслужба України

Порушників затримали біля кордону з Молдовою.

Казначей Києво-Печерської лаври намагався незаконно перетнути кордон України у компанії із трьома чоловіками. За можливість дістатись закордоння вони заплатили $12 тисяч. Та “провідники”, які обіцяли провести таємними стежками через кордон, просто влаштували їм екскурсію озером.

Про це розповіли у Держприкордонслужбі. 

За словами прикордонників, порушників затримали біля кордону з Молдовою.

Серед них троє були в церковному вбранні. Двоє “батюшок” виявилися несправжніми: рясами їх наділив третій – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон.

Перевести лжестарців через кордон взялися ділки, які  теж виявилися липовими. Вони покатали “новонавернених” човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прогулянка ставком обійшлася “паломникам” у 4 тисячі доларів з кожного.

Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити “туристам”, що “Україна – не Молдова”, і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону“, – додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі буянив монах УПЦ МП: він напився та голим вистрибнув з вікна.

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Дата публікації
Перегляди
583
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