"Казначей Лаври з ряженими попами": прикордонники затримали ухилянтів на кордоні з Молдовою

Прогулянка ставком обійшлася "паломникам" у 4000 доларів з кожного.

Українські прикордонники біля кордону з Молдовою затримали чотирьох порушників. Троє з них були в церковному вбранні.

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

Церковними рясами порушників наділив чинний клірик церкви москвоського патріархату, який раніше був протоієреєм у казначействі Києво-Печерської Лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон.

Утім, на цьому "маскарад не закінчився".

"Ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали "новонавернених" човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прогулянка ставком обійшлася "паломникам" у 4000 доларів з кожного", - йдеться в повідомленні.

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Загалом прикордонникам довелося пояснити "туристам", що "Україна – не Молдова" і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.

Раніше ми повідомляли, що на горі Піп Іван Мармароський майже дві доби розшукували 40-річного жителя Дніпра, який блукав засніженим високогір’ям у пошуках кордону.

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